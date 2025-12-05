Ричмонд
Любимова: Минкульт поддержал более 150 фильмов в 2025 году

В рамках основного конкурса профинансировали 41 анимационный и 50 художественных фильмов, а также 63 документальных картин, уточнила министр культуры
Ольга Любимова
Ольга Любимова

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры РФ в 2025 году поддержало в рамках основного конкурса более 150 национальных фильмов, из которых 41 — анимационный и 50 — художественные. Об этом сообщила ТАСС министр культуры Ольга Любимова.

В 2024 году по итогам конкурсного отбора при финансовой поддержке министерства в производство была запущена 151 национальная картина.

«В рамках основного конкурса было поддержано производство 154 фильмов: 41 анимационного и 50 художественных фильмов, а также 63 документальных картин», — сказала министр.

Она напомнила, что в этом году в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» Минкультуры впервые провело конкурс, направленный на поддержку отечественных кинокартин, создаваемых режиссерами-дебютантами, а также фильмов для детей и юношества.

«Господдержку получили 18 проектов: 8 анимационных и 7 художественных картин, а также 3 документальные киноленты», — отметила Любимова.