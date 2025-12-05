Ричмонд
Минкультуры ожидает рост кинопроката за счет картин с господдержкой

Глава министерства Ольга Любимова сообщила, что также ведомством было принято решение о возможности финансирования продолжений наиболее полюбившихся зрителям картин за счет безвозвратных средств при условии выхода в прокат в период с 1 июня по 15 августа
Ольга Любимова
Ольга Любимова

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Минкультуры РФ ожидает рост отечественного кинопроката в ближайшие два года за счет картин, созданных при государственной поддержке. Об этом в беседе с ТАСС сообщила глава министерства Ольга Любимова.

«Минкультуры России осуществляет выдачу прокатных удостоверений, и иностранные фильмы по-прежнему подаются и получают их в установленном порядке. В ближайшие годы мы ожидаем рост рынка кинопроката, а также увеличение в прокате числа зрительских картин, созданных при государственной поддержке», — сказала она.

Любимова уточнила, что также министерством было принято решение о возможности финансирования продолжений наиболее полюбившихся зрителям картин за счет безвозвратных средств при условии выхода в прокат в период с 1 июня по 15 августа.

«Эта мера будет способствовать формированию равномерного релизного графика уже начиная со следующего года», — резюмировала министр.