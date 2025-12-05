Минкультуры ожидает рост кинопроката за счет картин с господдержкой

«Минкультуры России осуществляет выдачу прокатных удостоверений, и иностранные фильмы по-прежнему подаются и получают их в установленном порядке. В ближайшие годы мы ожидаем рост рынка кинопроката, а также увеличение в прокате числа зрительских картин, созданных при государственной поддержке», — сказала она.