Игорь Жижикин отреагировал на смерть звезды Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагавы

Голливудский актер Кэри-Хироюки Тагава был великолепным человеком, всегда готовым прийти на помощь. Об этом «Газете.Ru» рассказал актер Игорь Жижикин, снявшийся с ним вместе в российском фильме «Иерей-сан».
«Я с ним не только в “Иерей-сан” снимался, но и до этого в Америке. И это я его пригласил в на съемки “Иерея”. Великолепный актер и человек, всегда готов прийти на помощь», — сказал он.
5 декабря журнал Deadline сообщил, что голливудский актер Кэри-Хироюки Тагава скончался на 76-м году жизни в США. По данным издания, причиной смерти стали осложнения после перенесенного инсульта.
Тагава родился в Японии и сделал карьеру в Голливуде. Редакция Deadline отметила, что Тагава оставил значительный след в американской киноиндустрии благодаря ярким и запоминающимся образам, которые он создавал на протяжении всей карьеры.
Артист создал собственную нишу в индустрии, прославившись ролями выразительных антагонистов в боевиках и фантастике. Тагава за четыре десятилетия успел сняться более чем в 150 фильмах и сериалах. Наибольшую популярность ему принесли образы колдуна Шан Цзуна во вселенной «Мортал Комбат» и патриарха Хейхати Мисимы в проектах по мотивам франшизы Tekken.