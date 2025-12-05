Ричмонд
Звезда Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава имел гражданство РФ и был православным

SHOT: звезда Mortal Kombat подал прошение о получении российского гражданства осенью 2015 года
Кэри-Хироюки Тагава
Кэри-Хироюки ТагаваИсточник: Алексей Молчановский

Американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава имел российское гражданство и принял православие. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Канал напомнил, что актер подал прошение о получении российского гражданства осенью 2015 года и в то же время принял православие. Таинство совершил митрополит Волоколамский Иларион, присвоив Тагава имя Пантелеимон. При этом актер постоянно проживал на Гавайях.

СМИ писали, что Тагавы не стало 4 декабря у себя дома в Санта-Барбаре от осложнений после инсульта. Родившись в Японии, он построил карьеру в Голливуде, оставив заметный след в американской киноиндустрии благодаря ярким и запоминающимся ролям.

За четыре десятилетия актер снялся более чем в 150 фильмах и сериалах, прославившись образами антагонистов в боевиках и фантастических проектах, в том числе коварного колдуна Шан Цзуна во франшизе «Мортал Комбат» и патриарха Хейхати Мисимы в серии проектов по мотивам Tekken.