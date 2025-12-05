Sony Pictures начала работу над новой частью франшизы «Люди в черном»

Как отмечается, работой над текстом сценария для культовой франшизы займется Крис Бремнер. Автор известен по сценариям комедийных боевиков «Плохие парни навсегда» и «Плохие парни до конца». В настоящее время неизвестно, вернутся ли актеры Томми Ли Джонс и Уилл Смит к ролям охотников на пришельцев, которые сыграли в трех из четырех предыдущих фильмов. При этом издание отмечает, что участие сценариста Бремнера может привлечь Смита, который также снимался в двух фильмах франшизы «Плохие парни».