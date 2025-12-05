Умер Кэри-Хироюки Тагава, сыгравший Шан Цзуна в экранизации Mortal Kombat

Кэри-Хироюки Тагава наиболее известен своей ролью колдуна Шан Цзуна во франшизе Mortal Kombat, в образе которого он предстал в кино, на телевидении и в видеоиграх. Он также сыграл в экранизации другой игровой франшизы, исполнив роль Хэйхати Мисима, персонажа из серии видеоигр Tekken. Отмечается, что актер занимался озвучкой видеоигр и сыграл роль водителя императора в получившем «Оскар» фильме Бернардо Бертолуччи «Последний император» 1987 года.