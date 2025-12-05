Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Где снимали фильм «Морозко» (1965): добрая история Настеньки о приключениях в зимнем лесу

Уютная, добрая и волшебная сказка из детства — то, что помогает забыть о серых буднях и провалиться в приятные воспоминания о времени, когда утром пахло оладушками, елка в доме казалась невероятно большой, а Дед Мороз — настоящим. Рассказываем, где снимали фильм «Морозко» (1965) и вспоминаем сюжет этой красивой истории
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Морозко
Кадр из фильма «Морозко»Источник: Legion-Media

Итак, окунемся в детство и вспомним сюжет. Настенька была вынуждена жить со злой мачехой, которая не давала ей ни минуты покоя и постоянно заставляла работать. Однажды мачеха решила избавиться от падчерицы и отправила ее в зимний лес, надеясь, что она замерзнет. В этих же лесах жил медведь — на самом деле Иван, которого колдун превратил в зверя за гордое хвастовство. Юноше влюбился в Настеньку с первого взгляда, но, по законам жанра, чтобы обрести счастье, героям нужно победить зло. Помог им в этом волшебник Морозко, хозяин зимы. 

В статье расскажем, где снимали фильм «Морозко» (1965) и какие настоящие пейзажи стали частью сказочной истории.

Локации, где снимали фильм «Морозко» (1965)

Сказочную историю снимали в двух местах: летние кадры — в Подмосковье, а зимние — на севере страны. Режиссер Александр Роу хотел показать на экране красоту русских пейзажей, и, стоит заметить, ему это удалось. Рассмотрим подробно каждую локацию.

Подмосковье

Кадр из фильма Морозко
Кадр из фильма «Морозко»

Главной площадкой для летних сцен, с которых и начинается знакомство с героями, стала деревня Гигирево в Одинцовском районе Подмосковья. Режиссер Александр Роу хорошо знал это место: ранее он работал здесь над фильмом «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Позже Роу не раз возвращался в Гигирево для съемок других сказок — «Варвара-краса, длинная коса» и «Огонь, вода… и медные трубы». Кинематографисты настолько полюбили деревню, что прозвали ее «ГигиРоу».

Кольский полуостров

Кадр из фильма Морозко
Кадр из фильма «Морозко»Источник: Legion-Media.ru

В поисках настоящей сказочной зимы съемочная группа отправилась за полярный круг — на Кольский полуостров, неподалеку от города Оленегорск. Режиссера Александра Роу восхитили бескрайние заснеженные пейзажи и огромные пушистые ели, которые идеально передавали атмосферу зимней сказки.

Исполнители главных ролей в интервью вспоминали, что на съемках ужасно мерзли. Зимой температура в этих местах опускается ниже -30 °C, поэтому ассистенты постоянно подносили актерам горячий чай, а гримеры старались, чтобы даже в таких условиях герои выглядели естественно и волшебно на экране.

Интересные факты о фильме «Морозко»

Кадр из фильма Морозко
Кадр из фильма «Морозко»

Фильм «Морозко» полон волшебства не только на экране, но и за кадром. Вот несколько интересных моментов со съемок:

  • Для Бабы-Яги в лесу соорудили механическую избушку, которая могла поворачиваться, но танцевать не умела. Танцевальные сцены снимали в отдельной избушке из поролона.

  • Пни изображали актеры в поролоновых костюмах, а сцены с летящими пнями и деревьями, покрывающимися инеем, создавали с помощью обратной перемотки — любимого приема Александра Роу.

  • Роль Морозко исполнил Александр Хвыля. После выхода фильма он стал главным Дедом Морозом СССР и участвовал в этом качестве на новогодних елках в Кремле.

  • Настеньку сыграла пятнадцатилетняя Наталья Седых, которая занималась балетом и фигурным катанием и выступала с танцем «Умирающий лебедь» на новогодних праздниках.

  • Марфушеньку-душеньку сыграла Инна Чурикова. По сценарию она должна была хрустеть яблоками, но из-за ошибки съемочной группы Чуриковой пришлось несколько дублей грызть лук, запивая его разбавленным молоком.

  • В США Совет по кинематографии наградил создателей фильма за лучший сценарий кино для семейного просмотра. Однако в 1997 году «Морозко» показали в Америке в рамках телешоу, но зрители восприняли фильм как старый триллер или хоррор, а не как детскую сказку.