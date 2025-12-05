Итак, окунемся в детство и вспомним сюжет. Настенька была вынуждена жить со злой мачехой, которая не давала ей ни минуты покоя и постоянно заставляла работать. Однажды мачеха решила избавиться от падчерицы и отправила ее в зимний лес, надеясь, что она замерзнет. В этих же лесах жил медведь — на самом деле Иван, которого колдун превратил в зверя за гордое хвастовство. Юноше влюбился в Настеньку с первого взгляда, но, по законам жанра, чтобы обрести счастье, героям нужно победить зло. Помог им в этом волшебник Морозко, хозяин зимы.