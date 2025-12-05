Итак, окунемся в детство и вспомним сюжет. Настенька была вынуждена жить со злой мачехой, которая не давала ей ни минуты покоя и постоянно заставляла работать. Однажды мачеха решила избавиться от падчерицы и отправила ее в зимний лес, надеясь, что она замерзнет. В этих же лесах жил медведь — на самом деле Иван, которого колдун превратил в зверя за гордое хвастовство. Юноше влюбился в Настеньку с первого взгляда, но, по законам жанра, чтобы обрести счастье, героям нужно победить зло. Помог им в этом волшебник Морозко, хозяин зимы.
В статье расскажем, где снимали фильм «Морозко» (1965) и какие настоящие пейзажи стали частью сказочной истории.
Локации, где снимали фильм «Морозко» (1965)
Сказочную историю снимали в двух местах: летние кадры — в Подмосковье, а зимние — на севере страны. Режиссер Александр Роу хотел показать на экране красоту русских пейзажей, и, стоит заметить, ему это удалось. Рассмотрим подробно каждую локацию.
Подмосковье
Главной площадкой для летних сцен, с которых и начинается знакомство с героями, стала деревня Гигирево в Одинцовском районе Подмосковья. Режиссер Александр Роу хорошо знал это место: ранее он работал здесь над фильмом «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Позже Роу не раз возвращался в Гигирево для съемок других сказок — «Варвара-краса, длинная коса» и «Огонь, вода… и медные трубы». Кинематографисты настолько полюбили деревню, что прозвали ее «ГигиРоу».
Кольский полуостров
В поисках настоящей сказочной зимы съемочная группа отправилась за полярный круг — на Кольский полуостров, неподалеку от города Оленегорск. Режиссера Александра Роу восхитили бескрайние заснеженные пейзажи и огромные пушистые ели, которые идеально передавали атмосферу зимней сказки.
Исполнители главных ролей в интервью вспоминали, что на съемках ужасно мерзли. Зимой температура в этих местах опускается ниже -30 °C, поэтому ассистенты постоянно подносили актерам горячий чай, а гримеры старались, чтобы даже в таких условиях герои выглядели естественно и волшебно на экране.
Интересные факты о фильме «Морозко»
Фильм «Морозко» полон волшебства не только на экране, но и за кадром. Вот несколько интересных моментов со съемок:
Для Бабы-Яги в лесу соорудили механическую избушку, которая могла поворачиваться, но танцевать не умела. Танцевальные сцены снимали в отдельной избушке из поролона.
Пни изображали актеры в поролоновых костюмах, а сцены с летящими пнями и деревьями, покрывающимися инеем, создавали с помощью обратной перемотки — любимого приема Александра Роу.
Роль Морозко исполнил Александр Хвыля. После выхода фильма он стал главным Дедом Морозом СССР и участвовал в этом качестве на новогодних елках в Кремле.
Настеньку сыграла пятнадцатилетняя Наталья Седых, которая занималась балетом и фигурным катанием и выступала с танцем «Умирающий лебедь» на новогодних праздниках.
Марфушеньку-душеньку сыграла Инна Чурикова. По сценарию она должна была хрустеть яблоками, но из-за ошибки съемочной группы Чуриковой пришлось несколько дублей грызть лук, запивая его разбавленным молоком.
В США Совет по кинематографии наградил создателей фильма за лучший сценарий кино для семейного просмотра. Однако в 1997 году «Морозко» показали в Америке в рамках телешоу, но зрители восприняли фильм как старый триллер или хоррор, а не как детскую сказку.