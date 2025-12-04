«Российские фильмы интересны всем». Продюсер Мюллер призвал покончить с санкциями

САНЬЯ /Китай/, 4 декабря. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Российские фильмы продолжают производить большое впечатление на зрителей во всем мире, нужно обеспечить им реальный международный показ, покончив с санкциями. Об этом корреспонденту ТАСС заявил председатель жюри Седьмого Хайнаньского международного кинофестиваля (ХМК), итальянский продюсер Марко Мюллер.
«Россия производит высокобюджетные фильмы, которые могут сразу заинтересовать зрителей во всем мире, — подчеркнул он, комментируя перспективы выхода фильмов из РФ и Китая на международные рынки. — Поэтому, я думаю, нужно просто положить конец санкциям и обеспечить российским фильмам реальный показ».
Продюсер отметил, что «видел некоторые роскошные фильмы, когда был в Санкт-Петербурге в прошлом месяце, например, “Лермонтов” (2025, режиссер Бакур Бакурадзе — прим. ТАСС)».
Марко Мюллер отметил, что знает более 10 российских продюсеров, которые занимаются либо хотят заниматься совместным кинопроизводством с КНР.
«В основном это фильмы, которые будут сниматься в Китае, поэтому я думаю, что в этом отношении он (Китай — прим. ТАСС) не должен чувствовать себя одиноким», — пояснил председатель жюри. Продюсер отметил, что Китаю «не должно казаться, что он окружен потенциально ненадежными союзниками».
По словам Мюллера, крайне важно, чтобы китайские кинематографисты начали развивать совместное производство с Россией и другими странами. Итальянский продюсер указал на важность «выхода к другим горизонтам», когда в соответствующей области культуры значительную роль будет играть глобальный Юг, основным стимулом для которого способны стать РФ и Китай.
Новый подход в глобальном кинематографе
Собеседник агентства обратил внимание на необходимость внедрения «нового подхода» за счет постепенного отказа от стандартизации и коммерциализации кино в стиле Голливуда и смещения акцента в сторону индивидуальности креативного сотрудничества. Это, со слов Мюллера, позволит прийти к «к совершенно иной ситуации, к возможности новых масштабных разработок».
Продюсер отметил важность таких мероприятий, как саммиты БРИКС в Казани (октябрь 2024 года) и Шанхайской организации сотрудничества в городе Тяньцзинь (31 августа — 1 сентября 2025 года, Северный Китай), а также ежегодно проводимого во Владивостоке Восточного экономического форума, которые «действительно изменили ситуацию» в плане смещения акцента на страны глобального Юга, в освещении проблем которых заметную роль сыграла КНР.
«Почему мы должны продолжать настаивать, к примеру, на ЕС? Либо же на американском рынке, который важен по одной конкретной причине: если вы заинтересуете Северную Америку, этот фильм будет показан во всем мире, — отметил Мюллер. — Есть фильмы с очень низким бюджетом, независимые кинокартины. И мы получаем масштабный ответ из Юго-Восточной Азии в том плане, что они снимают особенные, очень креативные фильмы. Это действительно важно».
Как отметил продюсер, бюджет некоторых кинолент составляет всего порядка $200 тыс., и они не только удостоились наград на кинофестивалях в Каннах, в Венеции и на других подобных мероприятиях, но и нашли зрителя во многих странах. Как он подчеркнул, это «важный способ проникновения на мировой рынок с новым видом отображения [действительности в киноискусстве]». Для примера Мюллер привел некоторые фильмы, снятые в Якутии, — «низкобюджетные, независимые, но путешествующие по всему миру».
Ежегодно проводимое в городе Санья масштабное событие по показу фильмов со всего мира, организаторами которого выступают Медиакорпорация Китая и администрация провинции Хайнань, — один из нескольких главных кинофестивалей КНР, впервые состоявшийся в декабре 2018 года. В ХМК принимали участие такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан, Софи Марсо. В текущем году он проходит