«Российские фильмы интересны всем». Продюсер Мюллер призвал покончить с санкциями

Ежегодно проводимое в городе Санья масштабное событие по показу фильмов со всего мира, организаторами которого выступают Медиакорпорация Китая и администрация провинции Хайнань, — один из нескольких главных кинофестивалей КНР, впервые состоявшийся в декабре 2018 года. В ХМК принимали участие такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан, Софи Марсо. В текущем году он проходит 3—9 декабря : за награду «Золотой кокос» борются 14 полнометражных, 10 короткометражных и 6 документальных фильмов из порядка 20 стран и регионов. В отборе кинолент на этот раз приняли участие рекордные 4 564 фильмов из 119 стран и регионов. Все представленные на фестивале кинокартины — новинки, вышедшие в прокат в 2025 году.