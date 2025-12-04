Нино Нинидзе высказалась про отношение брутальных мужчин к женщинам

Представление о суровости мужчин является распространенным социальным мифом. Об этом заявила Пятому каналу актриса Нино Нинидзе.
По словам артистки, на самом деле представители сильного пола отличаются природной романтичностью, хотя и проявляют ее в своей особой манере. Они способны проявлять знаки внимания, заботиться о близких и радовать их, но делают это не всегда.
«Вообще хочу сказать, что все мальчики романтичные, какими бы брутальными они не были. Это все миф, что мальчики суровые и они не очень любят вот эти все женские штучки», — считает знаменитость.
Она подчеркнула, что любой, даже самый брутальный мужчина, при желании может пойти на все ради своей избранницы или родных женщин. Артистка уверена, что они обладают всеми необходимыми качествами для нежных поступков, просто не всегда их демонстрируют.
Ранее Нино Нинидзе рассказала о желанных подарках на Новый год.