Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Нино Нинидзе высказалась про отношение брутальных мужчин к женщинам

По словам артистки, мужчины отличаются природной романтичностью, несмотря на брутальность
Нино Нинидзе, фото: соцсети
Нино Нинидзе, фото: соцсети

Представление о суровости мужчин является распространенным социальным мифом. Об этом заявила Пятому каналу актриса Нино Нинидзе.

По словам артистки, на самом деле представители сильного пола отличаются природной романтичностью, хотя и проявляют ее в своей особой манере. Они способны проявлять знаки внимания, заботиться о близких и радовать их, но делают это не всегда.

«Вообще хочу сказать, что все мальчики романтичные, какими бы брутальными они не были. Это все миф, что мальчики суровые и они не очень любят вот эти все женские штучки», — считает знаменитость.

Она подчеркнула, что любой, даже самый брутальный мужчина, при желании может пойти на все ради своей избранницы или родных женщин. Артистка уверена, что они обладают всеми необходимыми качествами для нежных поступков, просто не всегда их демонстрируют.

Ранее Нино Нинидзе рассказала о желанных подарках на Новый год.