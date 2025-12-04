Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В Вашингтоне прошел показ фильма «Вторая мировая война: Битва за Москву»

Как отметил посол России в США Александр Дарчиев, подвиг защитников столицы развенчал миф о непобедимости гитлеровцев
Кинотеатр
КинотеатрИсточник: Unsplash

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Показ исторического документального фильма «Вторая мировая война: Битва за Москву» прошел в посольстве России в США.

Как отметил посол РФ в Соединенных Штатах Александр Дарчиев, подвиг защитников столицы развенчал миф о непобедимости гитлеровцев.

«Важно, чтобы подрастающее поколение, мы все, помнили об огромной цене, заплаченной за победу, начало которой положила битва под Москвой. Чтобы не забыли тех, кто пришел к нам с мечом, и мы не поддались, как в перестроечные годы, всепрощенчеству в отношении тех, кто верой и правдой служил нацистам, воспитав последователей и учеников, которые сейчас расчехлили фашистские знамена в Европе, на некогда братской Украине в угаре русофобии», — сказал дипломат.

«Истина, что никто не забыт и ничто не забыто, должна быть бескомпромиссно реализована», — резюмировал посол.

Документальный фильм «Вторая мировая война: Битва за Москву» посвящен первым месяцам Великой Отечественной войны и героизму защитников столицы. В ленте приводятся интервью с историками, документы той эпохи и редкая архивная кинохроника.