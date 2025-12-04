В Вашингтоне прошел показ фильма «Вторая мировая война: Битва за Москву»

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Показ исторического документального фильма «Вторая мировая война: Битва за Москву» прошел в посольстве России в США.
Как отметил посол РФ в Соединенных Штатах Александр Дарчиев, подвиг защитников столицы развенчал миф о непобедимости гитлеровцев.
«Важно, чтобы подрастающее поколение, мы все, помнили об огромной цене, заплаченной за победу, начало которой положила битва под Москвой. Чтобы не забыли тех, кто пришел к нам с мечом, и мы не поддались, как в перестроечные годы, всепрощенчеству в отношении тех, кто верой и правдой служил нацистам, воспитав последователей и учеников, которые сейчас расчехлили фашистские знамена в Европе, на некогда братской Украине в угаре русофобии», — сказал дипломат.
«Истина, что никто не забыт и ничто не забыто, должна быть бескомпромиссно реализована», — резюмировал посол.
Документальный фильм «Вторая мировая война: Битва за Москву» посвящен первым месяцам Великой Отечественной войны и героизму защитников столицы. В ленте приводятся интервью с историками, документы той эпохи и редкая архивная кинохроника.