Актриса Марина Яковлева призвала снимать фильмы о настоящем героизме

«Я об этом не кричу, а делаю. Я хочу развеять этот миф: нас много, кто помогает. Просто у некоторых не принято кричать и бить себя в грудь о сделанном добром деле. Я бы не стала приравнивать молчание к боязни оказаться в санкционных списках Украины», — подчеркнула артистка.