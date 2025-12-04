Ричмонд
СМИ: старшие дети Николь Кидман подтолкнули ее к разводу с Китом Урбаном

Наследники звезды считали, что она страдает из-за отношений с музыкантом
Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Reuters

Николь Кидман решилась на развод с Китом Урбаном после 19 лет брака благодаря старшим детям — 32-летней Бэлле и 30-летнему Коннору. Сын и дочь появились в первом браке актрисы с Томом Крузом. Звезды взяли их из детских домов.

Инсайдеры сообщают, что Бэлла и Коннор всегда были против отношений матери с музыкантом. Они не понимали, что она в нем нашла.

«Николь все лето провела в Лондоне, много времени проводила с Бэллой. Она стала свидетелем разрыва и поощряла Николь действовать решительно, чтобы как можно скорее завершить брак», — сообщил источник изданию RadarOnline.

Николь Кидман и Кит Урбан
Николь Кидман и Кит УрбанИсточник: Legion-Media.ru

Он добавил, что отношения Кидман и Урбана уже давно были разрушены, но звезда фильма «Плохая девочка» старалась их все равно сохранить. Старшие дети говорили, что она отдавала все свои силы на это. Бэлла и Коннор делали все, чтобы Кидман поняла, что она страдает из-за созданной иллюзии счастливого и крепкого брака.

«Бэлла и Коннор никогда не понимали, что Николь нашла в Ките. Было трудно наблюдать, как она превращается из матери, звезды и красивой женщины в жену кантри-певца. Через несколько месяцев после свадьбы Кит попал в реабилитационный центр, и это превратило ее жизнь в ад», — заключил инсайдер.

Николь Кидман подала на развод с Китом Урбаном в сентябре 2025 года. Актриса и музыкант прожили вместе 19 лет. У них есть две дочери — 17-летняя Сандей и 14-летняя Фейт.

По слухам, после расставания с актрисой Урбан уже закрутил роман с 25-летней гитаристкой из своей группы.

Ранее стало известно о реакции Тома Круза на развод Николь Кидман и Кита Урбана. 