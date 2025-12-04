На Украине актера «Ленкома» Ивана Агапова сочли угрозой нацбезопасности

«Национальный совет на заседании 4 декабря внес российского актера Ивана Агапова в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Национальный совет обратится в министерство [культуры] по внесению указанного лица в перечень и пришлет копию принятого решения», — говорится в сообщении совета в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).