Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине актера «Ленкома» Ивана Агапова сочли угрозой нацбезопасности

Среди причин такого решения Национального совета — посещения артистом Донбасса и Новороссии
Иван Агапов
Иван АгаповИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания внес народного артиста РФ, актера театра «Ленком Марка Захарова» Ивана Агапова в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.

«Национальный совет на заседании 4 декабря внес российского актера Ивана Агапова в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Национальный совет обратится в министерство [культуры] по внесению указанного лица в перечень и пришлет копию принятого решения», — говорится в сообщении совета в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Одной из причин внесения в список является то, что Агапов неоднократно посещал Донбасс и Новороссию.

Свой список Минкультуры Украины создало в 2015 году. С тех пор в него вошли более 200 деятелей культуры, публично поддерживающих политику РФ в отношении Украины. Среди них Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Михаил Боярский, Жерар Депардье, Сергей Дружко, Александр Дугин, Анна Семенович. Перечень постоянно пополняется.