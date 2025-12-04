Расставание с Аной де Армас стало крахом личной жизни Тома Круза

По словам инсайдеров, Том Круз стал инициатором расставания с Аной де Армас. Несмотря на это, в проигрыше все равно остался именно актер, а не звезда «Черной лагуны». Инсайдер рассказал RadarOnline, что разрыв с актрисой стал крахом личной жизни Тома. Окружение актера сомневается, что он сможет найти кого-то в своем возрасте (напомним, в следующем году Крузу исполнится 64 года).
Источники утверждают, что роман с де Армас — первые серьезные отношения для Тома после расставания с Кэти Холмс. Да, он великолепный актер, однако на личном фронте у него не все в порядке. «Возможно, дело просто в том, что ему пока не встретилась подходящая женщина», — высказался собеседник портала.
Ранее стало известно о реакции Тома Круза на развод Николь Кидман и Кита Урбана.