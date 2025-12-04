Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Павел Прилучный подал в суд жалобу по делу с Муцениеце

Прилучный подал в суд из-за нарушений в процессе разбирательств с Муцениеце
Павел Прилучный и Агата Муцениеце
Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Актер Павел Прилучный подал жалобу в суд из-за нарушений во время разбирательств с его бывшей супругой Агатой Муцениеце. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По словам адвоката звезды «Мажора», жалоба была направлена с связи с процессуальными нарушениями, допущенными при первоначальном рассмотрении дела. Уточняется также, что Прилучный не оспаривает решение о месте жительства ребенка с бывшей женой.

В июле суд постановил, что общий сын Павла и Агаты Тимофей должен остаться с матерью, Прилучный с этим решением согласился. В 2024 году мальчик переехал к отцу — сообщалось, что из-за возникших разногласий с Муцениеце.

Ранее стало известно, что Агата Муцениеце стала мамой в третий раз.