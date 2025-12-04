Ричмонд
Дженнифер Лопес удалила татуировку, сделанную в честь Бена Аффлека

The Sun: актриса удалила татуировку в честь Аффлека через год после развода
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек
Дженнифер Лопез и Бен АффлекИсточник: Legion-Media.ru

Певица и актриса Дженнифер Лопес удалила татуировку, посвященную ее бывшему мужу, актеру Бену Аффлеку. Об этом сообщает The Sun.

Как отмечает издание, на последних концертах поклонники заметили, что татуировка Лопес в виде бесконечности была изменена. Теперь на этом месте изображена колибри.

Звезда сделала татуировку в 2023-м ко дню святого Валентина. На ней были символ бесконечности со стрелой, пронзающей его, и именами знаменитостей.

16 июля 2022 года Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек поженились спустя 20 лет после первой помолвки. 20 августа 2024 года стало известно, что влюбленные развелись. Актриса подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката и указала дату расставания с мужем — 26 апреля.

Ранее Дженнифер Лопес поделилась домашними кадрами с 17-летней дочерью.