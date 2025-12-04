Иван Охлобыстин рассказал о семейных новогодних традициях

Актер Иван Охлобыстин признался в беседе с aif.ru, что очень хорошо относится к Новому году.
Артист рассказал, что под Новый год вместе с женой ходит на ночное богослужение. Они приезжают в храм на службу в 22:00. Они встречают 1 января с причастия.
«И те же праздничные огни, тот же блеск и сияние золота визуально и тактильно ощущаются в храме иначе. И действительно, получается продлить это ощущение детского праздника, ожидание чуда. Из храма едем домой или к родителям», — поделился артист.
По словам знаменитости, богослужение помогает сохранять ощущение праздника, которое он начал терять с возрастом.
«Стал прагматичным, взрослым, многодетным, таким внутренне суровым. Но мне очень хотелось сохранить праздничные детские интонации в своей жизни», — отметил актер.
