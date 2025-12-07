Ричмонд
«Поднакопила энергии»: Елизавета Боярская рассказала о борьбе с выгоранием

Елизавета Боярская рассказала в интервью Кино Mail, как ей помогла пауза в карьере

Елизавета Боярская в интервью Кино Mail рассказала о периоде профессионального выгорания, который заставил ее на полтора года сделать паузу в съемках. Актриса объяснила, что этот перерыв стал для нее необходимой перезагрузкой.

«Да, я года полтора не снималась, поднакопила энергии, сил, внутреннего ресурса, — поделилась Боярская. — И как раз в прошлом году случились съемки „Царя ночи“ с Дмитрием Месхиевым, а чуть позже я с радостью вступила в съемочный период сериала „Тоннель“».

Кадр из сериала «Тоннель» (1 сезон)
По словам актрисы, съемки в «Тоннеле» были серьезным испытанием: четыре-пять месяцев напряженной работы. Елизавета Боярская уверена, что не справилась бы с такой нагрузкой, если бы не предварительный отдых.

«Поверьте, если бы я была в том состоянии выгорания, я бы его не сдюжила. Удалось справиться именно потому, что я была наполнена и радостна оттого, что встретилась с этим режиссером и с этим материалом», — отметила Боярская.

Ранее Елизавета Боярская рассказала, на что готова ради детей.