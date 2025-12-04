Режиссер новогоднего фильма ответил на слухи об удаление сцен с Ларисой Долиной

Исполнительница столкнулась с критикой из-за дела с квартирой в Хамовниках. В августе 2024 года, действуя по указке мошенников, певица продала жилье за 112 миллионов рублей. Вырученные средства и свои сбережения она передала аферистам. Квартиру у артистки приобрела 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье. Однако в марте 2025 года Хамовнический суд Москвы вернул исполнительнице недвижимость. В сентябре Мосгорсуд подтвердил, что Долина является законной владелицей квартиры.