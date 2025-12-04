Ричмонд
Елизавета Боярская в интервью Кино Mail призналась, что готова ради близких на крайние меры.

В детективном сериале «Тоннель» ее героиня, принципиальная таможенница, ради спасения мужа нарушает закон. Актриса призналась, что и в жизни, ради своей семьи, ради детей, готова на очень многое.

Кадр из сериала «Тоннель» (1 сезон)
Кадр из сериала «Тоннель» (1 сезон)

«Надеюсь, что никогда не придется применять свои навыки и считаться со своей совестью, — отметила Боярская, — но в целом кажется, что ради семьи можно пойти на многое».

Читайте полное интервью Елизаветы Боярской, где она рассказывает про актерское выгорание и съемки в исторических сериалах.