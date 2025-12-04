Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Екатерина Климова показала, как поет хит Аллы Пугачевой

Актриса показала поклонникам, как поет романс из «Иронии судьбы...»
Екатерина Климова на фестивале «Горький fest», фото: пресс-служба
Екатерина Климова на фестивале «Горький fest», фото: пресс-служба

Екатерина Климова в личном блоге разместила видео, снятое во время репетиции. 47-летняя актриса с микрофоном в руках исполняла романс «Мне нравится…» из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Климова сообщила, что представит эту песню на новогоднем киноконцерте «Елка для взрослых».

«Приходите, для вас споют любимые артисты ваши любимые песни. Я буду 30 декабря», — рассказала актриса.

Екатерина Климова, фото: соцсети
Екатерина Климова, фото: соцсети

Поклонники оценили вокал звезды и восхитились ее талантом.

«Правильно говорят, что талантливый человек талантлив во всем», «Как красиво и трогательно спела Екатерина», «Ну ничего себе! Песня сложная! Но вы мастерски справились, Катя!», «Как же красиво! Голос шикарный», «Молодец! Хорошо, когда артисты еще и поют», «Вау! Так атмосферно получилось! Очень-очень по-настоящему», — писали поклонники.

Романс «Мне нравится...» звучит в советском фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» режиссера Эльдара Рязанова. Надя Шевелева (ее играет Барбара Брыльска) под гитару поет трогательную композицию Жене Лукашину (Андрей Мягков).

Известно, что музыку на стихи Марины Цветаевой сочинил Михаил Таривердиев, а вот исполняла песню Алла Пугачева.

Ранее Екатерина Климова показала редкое фото с 74-летней матерью. Актриса поздравила всех с Днем матери в личном блоге.