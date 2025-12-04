Екатерина Климова в личном блоге разместила видео, снятое во время репетиции. 47-летняя актриса с микрофоном в руках исполняла романс «Мне нравится…» из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».
Климова сообщила, что представит эту песню на новогоднем киноконцерте «Елка для взрослых».
«Приходите, для вас споют любимые артисты ваши любимые песни. Я буду 30 декабря», — рассказала актриса.
Поклонники оценили вокал звезды и восхитились ее талантом.
«Правильно говорят, что талантливый человек талантлив во всем», «Как красиво и трогательно спела Екатерина», «Ну ничего себе! Песня сложная! Но вы мастерски справились, Катя!», «Как же красиво! Голос шикарный», «Молодец! Хорошо, когда артисты еще и поют», «Вау! Так атмосферно получилось! Очень-очень по-настоящему», — писали поклонники.
Романс «Мне нравится...» звучит в советском фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» режиссера Эльдара Рязанова. Надя Шевелева (ее играет Барбара Брыльска) под гитару поет трогательную композицию Жене Лукашину (Андрей Мягков).
Известно, что музыку на стихи Марины Цветаевой сочинил Михаил Таривердиев, а вот исполняла песню Алла Пугачева.
Ранее Екатерина Климова показала редкое фото с 74-летней матерью. Актриса поздравила всех с Днем матери в личном блоге.