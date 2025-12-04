Кейт Уинслет вышла на красную дорожку в сопровождении сына

У актрисы трое детей от разных мужей. Первым супругом Уинслет стал режиссер Джим Триплтон. Они поженились в 1998 году, а в 2000 году звезда впервые стала матерью, у нее появилась дочь Мия. От второго мужа режиссера Сэма Мендеса она родила сына Джо. В 2012 году актриса вышла замуж за миллионера Неда Рокнролла, и в 2013 году у них появился мальчик Беар.