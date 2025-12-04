Ричмонд
Кейт Уинслет вышла на красную дорожку в сопровождении сына

Актриса Кейт Уинслет появилась на красной дорожке с сыном

Голливудская звезда Кейт Уинслет вышла на красную дорожку в сопровождении сына. Они приехали в Лондон на премьеру фильма «Прощай, Джун». Актриса стала режиссером картины, исполнив в ней главную роль. А 21-летний Джо Мендес написал сценарий к драме.

Кейт Уинслет с сыном Джо
Кейт Уинслет с сыном ДжоИсточник: Legion-Media.ru

Артистка для выхода в свет выбрала облегающее черное платье, подчеркнув ремнем свою талию, а сын знаменитости предпочел костюм с белой рубашкой.

Фильм стал режиссерским дебютом Уинслет. Картина рассказывает о «разобщенной группе братьев и сестер, которые собираются вместе при сложных обстоятельствах». Действие драмы происходит в современной Англии.

У актрисы трое детей от разных мужей. Первым супругом Уинслет стал режиссер Джим Триплтон. Они поженились в 1998 году, а в 2000 году звезда впервые стала матерью, у нее появилась дочь Мия. От второго мужа режиссера Сэма Мендеса она родила сына Джо. В 2012 году актриса вышла замуж за миллионера Неда Рокнролла, и в 2013 году у них появился мальчик Беар.

Ранее Кейт Уинслет вспомнила неловкую встречу с королем Карлом III.