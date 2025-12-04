Ричмонд
Мать умершей в 54 года Ксении Качалиной винила в алкоголизме дочери Михаила Ефремова

По ее словам, актриса якобы совсем не пила до 30 лет
Ксения Качалина и Михаил Ефремов
Ксения Качалина и Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

Мать актрисы Ксении Качалиной, которой не стало в 54 года, Наталья Анохина не скрывает, что считает ответственным за вредную привычку дочери ее бывшего мужа — Михаила Ефремова. По ее словам, Ксения якобы совсем не пила до 30 лет.

«Расписались, начали жить вместе. Она же до 30 лет вообще не пила, даже шампанское. Миша тогда уже пил. Когда они разошлись, я начала спрашивать, зачем он ей деньги приносит? Пусть идет работать, но нет же! Он деньги приносил, а, может, и наркотики. И вот что стало», — рассказывала Анохина в ток-шоу Андрея Малахова при жизни дочери.

Качалина тогда встала на защиту Ефремова и объяснила, что уж если кого-то и можно винить в ее алкоголизме, то первого мужа Алексея Паперного, а не Михаила. Слова матери она назвала «чепухой».

Ранее СМИ назвали причину смерти актрисы Качалиной.