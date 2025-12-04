25-летняя дочь Джуда Лоу в новом образе напомнила публике Розу Сябитову

Наследница Джуда Лоу удивила общественность образом на красной дорожке премии Fashion Awards 2025, которая прошла накануне в Лондоне. 25-летняя Айрис Лоу неожиданно сменила имидж: русскоязычная публика уже нашла в нем сходство с образом народной телесвахи Розы Сябитовой. Прежде девушка носила короткую стрижку и была платиновой блондинкой.