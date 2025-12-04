91-летняя Брижит Бардо рассказала о невыносимо мрачных периодах своей жизни, когда она неоднократно задумывалась о самоубийстве. Откровенные признания звезда сделала в новом документальном фильме о ее жизни, пишет The Times.
«Я собиралась покончить с собой, но меня спасло чудо», — заявила Бардо.
Мировая звезда по сей день продолжает бороться с депрессией.
«Каждое утро я просыпаюсь с грустью», — объяснила она.
Кроме того, в фильме Бардо, по данным издания, рассказала, что чувствовала себя одинокой из-за своей популярности. Ее также угнетала репутация секс-символа и иконы сексуального раскрепощения 60-х годов.
Ранее в фонде Бардо рассказали о состоянии актрисы.