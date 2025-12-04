Ричмонд
Брижит Бардо рассказала о невыносимо мрачных периодах своей жизни

Актриса рассказала о самых мрачных периодах своей жизни
Брижит Бардо
Брижит БардоИсточник: Legion-Media.ru

91-летняя Брижит Бардо рассказала о невыносимо мрачных периодах своей жизни, когда она неоднократно задумывалась о самоубийстве. Откровенные признания звезда сделала в новом документальном фильме о ее жизни, пишет The Times.

«Я собиралась покончить с собой, но меня спасло чудо», — заявила Бардо.

Мировая звезда по сей день продолжает бороться с депрессией.

«Каждое утро я просыпаюсь с грустью», — объяснила она.

Кроме того, в фильме Бардо, по данным издания, рассказала, что чувствовала себя одинокой из-за своей популярности. Ее также угнетала репутация секс-символа и иконы сексуального раскрепощения 60-х годов.

Ранее в фонде Бардо рассказали о состоянии актрисы.