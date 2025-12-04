Джордж Клуни объяснил, почему стал отцом в 56 лет

Когда-то Джордж Клуни зарекался жениться, но стоило актеру встретить свою будущую супругу Амаль, как его мнение на этот счет изменилось. В новом интервью The Times Клуни отметил, что раньше считал семью угрозой карьере, поэтому о детях он задумался поздно и стал отцом в 56 лет. На сегодняшний день Джордж — папа восьмилетних близнецов — Эллы и Александра.
По словам инсайдеров, Клуни уже отклонил несколько крупных предложений, объяснив это желанием не упускать время, которое может провести с семьей. Актер называет свой последний фильм «Джей Келли» символичным завершением карьеры.
При этом, в семье актера все может быть не так гладко, как Клуни хочется показать.
