Крис Пратт вспомнил необычную историю знакомства со своей будущей женой

Еще в 2018 году стало известно, что Крис Пратт повстречался с Кэтрин Шварценеггер благодаря ее матери, 70-летней Марии Шрайвер. По крайней мере именно так гласит официальная версия. На днях актер рассказал подлинную историю знакомства со своей будущей женой.
Крис признался, что встреча произошла в очень неожиданном и нетипичном месте. Актер поделился, что впервые увидел Кэтрин на церковной службе.
«Я был в церкви в Голливуде, оглянулся, а там — она. И да, я знаю, что в церкви не принято заглядываться на девушек, но я всего лишь человек. И я подумал: “Вау, какая она милая”», — отметил Пратт.
Актер также рассказал, что в тот день как раз забирал своего старшего сына с церковного собрания. Получилось, что Джек (старший сын Криса) познакомился с Кэтрин Шварценеггер одновременно со своим отцом. Тогда он и представить себе не мог, что через год она станет его мачехой.
