Крис Пратт вспомнил необычную историю знакомства со своей будущей женой

Актер также рассказал, что в тот день как раз забирал своего старшего сына с церковного собрания. Получилось, что Джек (старший сын Криса) познакомился с Кэтрин Шварценеггер одновременно со своим отцом. Тогда он и представить себе не мог, что через год она станет его мачехой.