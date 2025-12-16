На момент съемок Юрию Никулину было 50, а Евгению Евстигнееву — всего 45. Чтобы состарить актеров, гримерам пришлось потрудиться. Никулину надевали седой парик, хотя его собственные волосы, которые он красил для работы в цирке, уже тронула седина. Этот парадокс (красить свои волосы и носить седой парик) позже стал одним из забавных фактов о фильме.