Следователя прокуратуры Николая Мячикова собираются отправить на пенсию, чтобы освободить место для молодого протеже. Отчаявшись, герой вместе с другом, инженером Валентином Воробьевым, решается на авантюру: инсценировать похищение картины Рембрандта, чтобы потом героически раскрыть преступление. Эта лирическая комедия с детективной фабулой стала для Эльдара Рязанова очень личной. Процесс того, как снимали фильм «Старики-разбойники», — это история рождения сценария в больничной палате, блестящего актерского ансамбля и забавных казусов на площадке.
Особенности съемочного процесса
Создание фильма — это всегда уникальный творческий и технический пазл. В случае со «Стариками-разбойниками» съемочный процесс был отмечен фирменным рязановским сочетанием профессионализма и дружеской, почти домашней атмосферы, где находилось место и для серьезной работы, и для остроумных розыгрышей.
Рождение сценария в кардиологии
Идея фильма родилась в стенах больницы. Эльдар Рязанов, расстроенный запретом на съемку фильма «Сирано де Бержерак», попал в кардиологическое отделение. Там он услышал историю соседа по палате, которого насильно спровадили на пенсию. Эта реальная драма легла в основу сюжета, превращенного режиссером вместе с Эмилем Брагинским в остроумную и печальную комедию о нежелании уходить на покой.
Львов вместо Москвы: поиск архитектурной души
Большинство натурных съемок проходили во Львове. Его живописная архитектура — Ратуша, Королевский арсенал, мощеная брусчатка — позволила создать атмосферу красивого провинциального города. Королевский арсенал в фильме стал зданием прокуратуры, а Ратуша — музеем, из которого похищают картину Рембрандта.
Музей из трех локаций
Сцена ограбления музея — виртуозный монтажный трюк. Лестницу, по которой убегают «преступники», снимали в здании журфака МГУ в Москве. Уличные планы — у Ратуши во Львове. А интерьеры музейных залов были построены в павильонах Мосфильма. Даже кошмарный сон Мячикова со всадниками сняли в реальном музее — в ГМИИ им. А. С. Пушкина.
Рембрандт из мастерской Мосфильма
Картина «Портрет молодого человека с кружевным воротником», которую похищают герои, — это реальное полотно из Эрмитажа. Для съемок художник Борис Щербаков создал точную копию работы Рембрандта. Интересно, что студийное руководство дало особую рекомендацию — показать бережное отношение к произведению искусства, что и было воплощено в комичной сцене с заботливой упаковкой картины в одеяло.
Грим и парики: как 45-летние стали пенсионерами
На момент съемок Юрию Никулину было 50, а Евгению Евстигнееву — всего 45. Чтобы состарить актеров, гримерам пришлось потрудиться. Никулину надевали седой парик, хотя его собственные волосы, которые он красил для работы в цирке, уже тронула седина. Этот парадокс (красить свои волосы и носить седой парик) позже стал одним из забавных фактов о фильме.
Когда проходили съемки фильма «Старики-разбойники»
Основной съемочный период пришелся на 1971 год. Подготовительный этап, включающий написание сценария и утверждение актеров, занял примерно год — он начался сразу после больничного эпизода Рязанова в 1970-м. Премьера картины состоялась 7 августа 1972 года.
Бюджет съемок фильма «Старики-разбойники»
Конкретных данных о бюджете фильма в открытых источниках нет. Известно, что кинокартина снималась на главной советской кинофабрике — Мосфильме — по типовому планово-бюджетному процессу. Отдельной статьей расходов, вероятно, были выплаты Цирку на Цветном бульваре, где работал Юрий Никулин. Каждая его отлучка на съемки стоила студии внушительной суммы.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Главной неожиданной сложностью стала финальная сцена. По задумке Рязанова, герои должны были уходить вдаль, растворяясь в метели. Но природа не торопилась создавать нужную картину. Все попытки имитировать метель выглядели неестественно. По легенде, нужная погода застала группу врасплох уже по возвращении в Москву, и финальный кадр снимали впопыхах, едва выбравшись из аэропорта.
После выхода фильма Ольга Аросева в шутку сказала в интервью, что метель в финале снимали с использованием дробленых макарон. В стране, которая помнила войну и ценила продукты, это вызвало негодование. Рязанову пришлось писать официальную объяснительную записку, в которой он клятвенно заверял руководство Мосфильма в том, что ни одна пачка макарон не пострадала.
Кто сыграл в фильме «Старики-разбойники»
Актерский ансамбль — это всегда сильная сторона картин Рязанова. В «Стариках-разбойниках» собралась потрясающая компания.
Главные роли исполнили Юрий Никулин (Мячиков) и Евгений Евстигнеев (Воробьев). Рязанов считал этот дуэт идеальным. Роль молодого карьериста Проскудина после отказа Анатолия Кузнецова блестяще исполнил Андрей Миронов. Ольга Аросева, преодолев закрепившийся за ней образ пани Моники, создала трогательный образ инкассатора Анны Павловны. Главных героев окружали прекрасные актеры: Георгий Бурков, Валентина Талызина, Александр Ширвиндт, Лев Дуров и многие другие.
Интересные факты про фильм «Старики-разбойники»
С фильмом связано множество забавных и поучительных историй, которые раскрывают царившую на площадке атмосферу.
Юрий Никулин обожал розыгрыши. Зная, что его партнер Евстигнеев не читает сценарии, предпочитая на площадке импровизировать, он сообщил коллеге о прыжках с парашютом, которые должны были снимать на следующий день. Режиссеру потом пришлось успокаивать перепуганного Евстигнеева — тот в панике требовал каскадеров.
Многократные дубли, в ходе которых Никулин и Евстигнеев таскали тяжелую копию картины Рембрандта, утомили актеров. Тогда у Никулина, как считается, родилась идея для знаменитой репризы «Бревно».
Ольга Аросева однажды спросила Никулина, зачем тот красит свои седеющие волосы и при этом носит седой парик. Актер ответил, что он клоун и что дети не должны смеяться над старостью. Когда падает старичок, это не смешно. Поэтому для цирка он всегда был темноволосым.
Вопреки энергичности своего героя Воробьева Евгений Евстигнеев на съемках держался особняком, был молчалив и сосредоточен на роли. За эту отстраненность коллеги даже дали ему прозвище Молчун.
Чтобы правдиво сыграть инкассатора и точно обращаться с оружием, Ольга Аросева три дня провела в тире, обучаясь стрельбе. Она тренировалась так усердно, что после не могла поднять даже ложку из-за боли в руке.