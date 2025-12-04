Ричмонд
Режиссер Герман-мл. оценил список лучших фильмов XXI века от Тарантино

Алексей Герман-младший признался, что лично составил бы иной рейтинг, несмотря на признание качества большинства картин из списка
Алексей Герман-мл.
Алексей Герман-мл.

В рейтинге лучших фильмов XXI века, составленном американским режиссером Квентином Тарантино, присутствует множество заметных работ, однако не все позиции вызвали однозначную реакцию. Российский кинорежиссер Алексей Герман-младший в разговоре с НСН отметил, что, например, «Дюнкерк» Кристофера Нолана при всей технологической мощи производит впечатление картины с пропагандистскими элементами.

Согласно публикации издания Variety, Тарантино поставил на первое место фильм «Черный ястреб» Ридли Скотта, подчеркнув его напряженность и динамику на протяжении почти трех часов экранного времени. В его список также вошли лента «Дюнкерк», «Полночь в Париже» Вуди Аллена и ряд других работ. Герман-младший частично согласился с таким выбором, отметив достоинства некоторых картин.

Он выразил мнение, что «Полночь в Париже» является точным и деликатным фильмом Вуди Аллена, а «Трудности перевода» заслуженно включены в список. При этом он подчеркнул, что «Дюнкерк» при качественной технической реализации все же несет элементы пропаганды и оставляет без ответа несколько значимых исторических вопросов. По его словам, это не делает фильм плохим — напротив, он назвал его достойной и добротной работой. Однако режиссер усомнился в уместности включения «Черного ястреба» в топ, полагая, что в американском кинематографе есть более сильные фильмы.

Герман-младший также предположил, что Тарантино мог опираться на широкий набор критериев при составлении рейтинга. Он отметил, что рассматриваемые фильмы представляют собой крупные и качественно выполненные работы, однако признался, что его личный список заметно отличался бы от предложенного американским режиссёром.

Ранее Квентин Тарантино назвал Пола Дано слабым актером после роли в фильме «Нефть».