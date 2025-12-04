Режиссер Герман-мл. оценил список лучших фильмов XXI века от Тарантино

Он выразил мнение, что «Полночь в Париже» является точным и деликатным фильмом Вуди Аллена, а «Трудности перевода» заслуженно включены в список. При этом он подчеркнул, что «Дюнкерк» при качественной технической реализации все же несет элементы пропаганды и оставляет без ответа несколько значимых исторических вопросов. По его словам, это не делает фильм плохим — напротив, он назвал его достойной и добротной работой. Однако режиссер усомнился в уместности включения «Черного ястреба» в топ, полагая, что в американском кинематографе есть более сильные фильмы.