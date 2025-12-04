Ричмонд
Александр Збруев сообщил о возвращении на сцену «Ленкома»

Артист занят в новой постановке Владимира Панкова «Репетиция оркестра»
Александр Збруев
Александр ЗбруевИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Александр Збруев после выписки из больницы вернулся в театр, он репетирует роль в постановке художественного руководителя театра «Ленком Марка Захарова» Владимира Панкова под названием «Репетиция оркестра» и планирует представить ее зрителям уже на следующей неделе.

«Я давно вышел из клиники. Сейчас занят в новой постановке нашего худрука Владимира Панкова “Репетиция оркестра”, на сцену выйду 12 или 13 декабря. В ней заняты 80 артистов, и у меня есть что сказать», — поделился Збруев в беседе с ТАСС, пожелав читателям агентства не терять чувство юмора.

Президент Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер сообщил ТАСС, что в ночь с 8 на 9 октября Збруев был доставлен в центр НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского с «жалобами по урологической части».

Впоследствии актера перевели в другое медицинское учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожало. 24 октября Варшавер сообщил, что артиста выписали из больницы.