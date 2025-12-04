Александр Збруев сообщил о возвращении на сцену «Ленкома»

«Я давно вышел из клиники. Сейчас занят в новой постановке нашего худрука Владимира Панкова “Репетиция оркестра”, на сцену выйду 12 или 13 декабря. В ней заняты 80 артистов, и у меня есть что сказать», — поделился Збруев в беседе с ТАСС, пожелав читателям агентства не терять чувство юмора.