Вторая часть финального сезона «Очень странных дел» будет опубликована на Netflix 25 декабря, а последний двухчасовой эпизод выйдет 31 декабря. Делимся несколькими шоу, которые могут скрасить ожидание. Каждый сериал из подборки обладает собственной мифологией, атмосферой и драматическим напряжением. Несмотря на жанровые различия, все они рассказывают о взрослении, борьбе с неизвестным и событиях, которые меняют жизнь героев навсегда. Именно этот набор делает их близкими по духу «Очень странным делам».