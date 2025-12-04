Ричмонд
«Союзмультфильм» запустил серию познавательных видео с Умкой о народах Севера

Первые эпизоды опубликованы в официальных аккаунтах студии в социальных сетях
Кадр из мультфильма «Умка в кино»
Кадр из мультфильма «Умка в кино»

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Студия «Союзмультфильм» выпустила серию познавательных анимационных роликов, в которых белый медвежонок Умка рассказывает о культуре, быте и обычаях коренных народов Севера. Первые эпизоды уже опубликованы в официальных аккаунтах студии в социальных сетях, сообщили ТАСС в пресс-службе «Союзмультфильма».

«Студия “Союзмультфильм” выпустила серию анимационных роликов, посвященных культуре, быту и традициям коренных народов Севера. Особенностью проекта станет то, что проводником в мир северных традиций выступит один из самых знаменитых героев отечественной анимации — белый медвежонок Умка. Первые эпизоды мини-сериала уже опубликованы на официальных страницах студии в социальных сетях», — говорится в сообщении.

Генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская отметила, что идея создать отдельный проект появилась во время работы над мультсериалом «Умка».

«Мы стремимся не только развлекать зрителей, но и расширять их кругозор. Истории народов Севера глубокие, яркие и самобытные, и участие Умки делает проект ближе и понятнее для аудитории всех возрастов», — сказала она.

По словам пресс-службы, в выпусках Умка рассказывает о традициях ханты, нанайцев, чукчей, эскимосов, ненцев, манси и эвенков — от северных праздников и особенностей быта до ремесел, фольклора и взаимодействия человека с природой Арктики. Зрители узнают, что такое иглу и яранга, почему олени — незаменимые помощники северян и как в некоторых регионах встречают Новый год несколько раз.