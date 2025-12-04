«Союзмультфильм» запустил серию познавательных видео с Умкой о народах Севера

По словам пресс-службы, в выпусках Умка рассказывает о традициях ханты, нанайцев, чукчей, эскимосов, ненцев, манси и эвенков — от северных праздников и особенностей быта до ремесел, фольклора и взаимодействия человека с природой Арктики. Зрители узнают, что такое иглу и яранга, почему олени — незаменимые помощники северян и как в некоторых регионах встречают Новый год несколько раз.