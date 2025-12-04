Павел Табаков показал в личном блоге совместное фото со своей возлюбленной Ксенией Ермоленко и актером Филиппом Янковским. Судя по геолокации, которую указал 30-летний актер, встреча произошла в Санкт-Петербурге, куда они приехали на съемки нового фильма.
«Встретились, значит, поработали, значит, пообедали», — подписал снимок Табаков.
Известно, что актеры приступили к съемках фильма «Лето в Бадене», которые стартовали в конце ноября в Северной столице. Это драматическая история о сложностях выбора, риске и принципах. В основу сюжета легло одноименное произведение Леонида Цыпкина. В драме рассказывается история жизни советского интеллигента, который осознает, что прожил не свою жизнь.
Потеря сына, уехавшего в эмиграцию, становится для него причиной глубокого кризиса. Главный герой находит утешение в истории Федора Михайловича Достоевского, живущего в страсти к азартным играм, и принимает решение последовать его примеру.
Выход фильма «Лето в Бадене» в широкий прокат запланирован на конец 2026 года.