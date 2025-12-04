Известно, что актеры приступили к съемках фильма «Лето в Бадене», которые стартовали в конце ноября в Северной столице. Это драматическая история о сложностях выбора, риске и принципах. В основу сюжета легло одноименное произведение Леонида Цыпкина. В драме рассказывается история жизни советского интеллигента, который осознает, что прожил не свою жизнь.