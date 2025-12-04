Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Две династии»: Павел Табаков показал совместное фото с Филиппом Янковским

Актеры встретились на съемках в Санкт-Петербурге

Павел Табаков показал в личном блоге совместное фото со своей возлюбленной Ксенией Ермоленко и актером Филиппом Янковским. Судя по геолокации, которую указал 30-летний актер, встреча произошла в Санкт-Петербурге, куда они приехали на съемки нового фильма.

Павел Табаков с возлюбленной и Филиппом Янковским, фото: соцсети
Павел Табаков с возлюбленной и Филиппом Янковским, фото: соцсети

«Встретились, значит, поработали, значит, пообедали», — подписал снимок Табаков.

Известно, что актеры приступили к съемках фильма «Лето в Бадене», которые стартовали в конце ноября в Северной столице. Это драматическая история о сложностях выбора, риске и принципах. В основу сюжета легло одноименное произведение Леонида Цыпкина. В драме рассказывается история жизни советского интеллигента, который осознает, что прожил не свою жизнь.

Потеря сына, уехавшего в эмиграцию, становится для него причиной глубокого кризиса. Главный герой находит утешение в истории Федора Михайловича Достоевского, живущего в страсти к азартным играм, и принимает решение последовать его примеру.

Выход фильма «Лето в Бадене» в широкий прокат запланирован на конец 2026 года.

Ранее Павел Табаков впервые за долгое время вышел на публику с возлюбленной. Они пришли на премьеру нового сезона сериала «Метод». 