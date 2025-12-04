Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Центробанк выпустит памятную монету с «Фиксиками»

Номинал монет составит 3 и 25 рублей
Кадр из мультфильма «ФиксиКино. Большая перемена»
Кадр из мультфильма «ФиксиКино. Большая перемена»

Центробанк России в пятницу, 5 декабря выпустит в обращение памятные монеты «Фиксики». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Номинал монет составит 3 и 25 рублей, уточнили там.

«Детский сериал “Фиксики” появился в России в 2010 году. Его герои — маленькие человечки, которые живут внутри различных приборов и механизмов. Фиксики отлично разбираются в технике и легко объясняют детям, как все устроено в современном мире», — сказано в сообщении.

В октябре этого года продюсер и соучредитель студии «Мельница» Сергей Сельянов рассказал, что Центробанк в 2027 году планирует выпустить памятную монету с Лунтиком. По его словам, ЦБ напечатает монеты номиналом 3 и 25 рублей будут выполнены из серебра с цветным покрытием, а их тираж составит около одного миллиона экземпляров.

Продюсер отметил, что все отношения с ЦБ были урегулированы должным юридическим образом.