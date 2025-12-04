Центробанк выпустит памятную монету с «Фиксиками»

В октябре этого года продюсер и соучредитель студии «Мельница» Сергей Сельянов рассказал, что Центробанк в 2027 году планирует выпустить памятную монету с Лунтиком. По его словам, ЦБ напечатает монеты номиналом 3 и 25 рублей будут выполнены из серебра с цветным покрытием, а их тираж составит около одного миллиона экземпляров.