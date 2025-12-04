Юлия Снигирь показала себя в костюме зайчика на съемках новогоднего фильма

Юлия Снигирь в личном блоге показала фото, которое было сделано на съемках фильма «Семьянин». 42-летняя актриса позировала в костюме зайчика. Она примерила платье нежно-голубого цвета с пышной юбкой и мехом на воротнике и манжетах.
Снигирь собрала волосы и прикрепила накладную челку. Также она сделала яркий макияж в анималистичном стиле. Свой образ звезда дополнила меховым ободком с длинными ушками.
«Зову вас с 4 декабря в кинотеатры на трогательный, добрый фильм “Семьянин”. Обещаю после просмотра хорошее настроение и желание обнять близких», — написала актриса.
Продюсер картины Маргарита Мигранова также показала несколько фото, сделанных на съемочной площадке. Она сообщила, что фильм они снимали в прошлом году.
«Трогательная история о поиске смыслов и о том, что держит нас на ногах. Плюс сто процентов к новогоднему настроению после просмотра! Большое спасибо всем причастным! В добрый путь!» — написала продюсер.
По сюжету, директор фабрики игрушек Георгий (Павел Деревянко) в день своего 45-летия осознает, что у него есть все, о чем он только может пожелать, но ему не хватает простого семейного счастья и человеческого тепла.
В нетрезвом состоянии герой приказывает своему помощнику раздобыть ему семью, а утром просыпается с головной болью, женой (Юлия Снигирь) и двумя детьми-подростками, которые уверяют, что были у него всегда.
