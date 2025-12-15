Ричмонд
Что известно о мультфильме «Возвращение мамонтенка»: все о премьере долгожданного проекта

Поколение, выросшее на трогательной истории о маленьком мамонтенке, который ищет маму, получит долгожданное продолжение. Премьера ожидается в 2026 году
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из мультфильма Мама для мамонтенка
Кадр из мультфильма «Мама для мамонтенка»

«Возвращение мамонтенка» — масштабная полнометражная история, которая перенесет легендарного героя в эпоху современных 3D-технологий, сохранив при этом дух и сердечность оригинала. Авторская подача режиссера Антона Верещагина заключается в смелом соединении ностальгии и инноваций. Знакомый сюжет получит развитие через историю сына главного героя, а визуальный ряд, созданный на передовом игровом движке, обещает захватывающую глубину и реализм. В статье собрали все, что известно о проекте на данный момент.

Известно ли, когда выйдет мультфильм «Возвращение мамонтенка»

Пока точной даты релиза нет, но премьера мультфильма ориентировочно ожидается в 2026 году. Работа над проектом началась осенью 2023-го, что говорит о серьезном и вдумчивом подходе создателей к воплощению на экране этой любимой истории в новом формате.

Где и как проходят съемки мультфильма «Возвращение мамонтенка» 

Кадр из мультфильма Мама для мамонтенка
Кадр из мультфильма «Мама для мамонтенка»

В отличие от классической анимации создание «Возвращения мамонтенка» проходит в цифровом пространстве. Производство ведется с использованием передовых технологий, что позволяет создавать невероятно детализированные и живые миры.

Игровой движок Unreal Engine 5.2

Это ключевая технологическая особенность проекта. Движок, на котором создаются современные AAA-игры и сериалы вроде «Мандалорца», впервые будет так масштабно использован в российской полнометражной анимации. Он позволяет:

  • создавать гиперреалистичную окружающую среду — от льдов Севера до пейзажей Африки;

  • работать в режиме реального времени, что дает режиссеру и художникам мгновенно видеть результат и вносить правки;

  • достигать кинематографического качества изображения и проводить сложную работу со светом.

Художественные референсы

Кадр из мультфильма Ледниковый период
Кадр из мультфильма «Ледниковый период»

Визуальный ряд будет опираться на три ключевых источника:

  • на оригинальный мультфильм «Мама для мамонтенка» для сохранения узнаваемости персонажей и общей теплой атмосферы;

  • мультфильм «Ледниковый период», который является эталоном масштабных и динамичных приключений в мире доисторических животных;

  • мультфильм «В поисках Немо» в качестве ориентира для построения глубокой, эмоциональной истории о путешествии и семье.

О чем будет мультфильм «Возвращение мамонтенка»

Сюжет перенесет нас на несколько десятилетий вперед. Тот самый мамонтенок, нашедший когда-то теплый дом, вырос и стал отцом. У него родился сын — такой же любознательный и отважный. Узнав историю своего папы, малыш решает найти своих сородичей. Ради этой цели юный герой отправляется в грандиозное и полное опасностей путешествие из Африки на Северный полюс.

Кадр из мультфильма Возвращение мамонтенка
Кадр из мультфильма «Возвращение мамонтенка»

По пути ему предстоит преодолеть стихии, встретить новых друзей и, самое главное, понять, что такое настоящая семья и где находится настоящий дом. Знаменитая «Песня мамонтенка» композитора Владимира Шаинского на стихи Дины Непомнящей станет лейтмотивом этой новой истории, связывая два поколения зрителей.

Интересные факты о мультфильме «Возвращение мамонтенка»

За трогательной историей и яркой картинкой всегда скрывается кропотливая работа, технологические решения и творческие поиски. Производство «Возвращения мамонтенка» не исключение. 

  • Проект с бюджетом в 550 млн рублей реализуется компанией Bazelevs, которая подала заявку на финансирование в Фонд кино. Это гарантирует высокий уровень производства и маркетинга.

  • Использование Unreal Engine 5.2 для полнометражного мультфильма — новаторский шаг для российской анимационной индустрии. Эта технология позволяет достичь голливудского уровня графики и значительно ускорить процесс рендеринга.

  • Сценарий классического мультфильма был написан Диной Непомнящей под впечатлением от истории реальной находки — в 1977 в вечной мерзлоте был обнаружен мамонтенок Дима. Новый мультфильм развивает эту связь с палеонтологией.

  • Мультфильм выйдет в формате 3D, что, по задумке режиссера, должно визуально подчеркнуть дистанцию времени между старой и новой историями, а также сделать путешествие героя по-настоящему иммерсивным для зрителей.