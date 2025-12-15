«Возвращение мамонтенка» — масштабная полнометражная история, которая перенесет легендарного героя в эпоху современных 3D-технологий, сохранив при этом дух и сердечность оригинала. Авторская подача режиссера Антона Верещагина заключается в смелом соединении ностальгии и инноваций. Знакомый сюжет получит развитие через историю сына главного героя, а визуальный ряд, созданный на передовом игровом движке, обещает захватывающую глубину и реализм. В статье собрали все, что известно о проекте на данный момент.
Известно ли, когда выйдет мультфильм «Возвращение мамонтенка»
Пока точной даты релиза нет, но премьера мультфильма ориентировочно ожидается в 2026 году. Работа над проектом началась осенью 2023-го, что говорит о серьезном и вдумчивом подходе создателей к воплощению на экране этой любимой истории в новом формате.
Где и как проходят съемки мультфильма «Возвращение мамонтенка»
В отличие от классической анимации создание «Возвращения мамонтенка» проходит в цифровом пространстве. Производство ведется с использованием передовых технологий, что позволяет создавать невероятно детализированные и живые миры.
Игровой движок Unreal Engine 5.2
Это ключевая технологическая особенность проекта. Движок, на котором создаются современные AAA-игры и сериалы вроде «Мандалорца», впервые будет так масштабно использован в российской полнометражной анимации. Он позволяет:
создавать гиперреалистичную окружающую среду — от льдов Севера до пейзажей Африки;
работать в режиме реального времени, что дает режиссеру и художникам мгновенно видеть результат и вносить правки;
достигать кинематографического качества изображения и проводить сложную работу со светом.
Художественные референсы
Визуальный ряд будет опираться на три ключевых источника:
на оригинальный мультфильм «Мама для мамонтенка» для сохранения узнаваемости персонажей и общей теплой атмосферы;
мультфильм «Ледниковый период», который является эталоном масштабных и динамичных приключений в мире доисторических животных;
мультфильм «В поисках Немо» в качестве ориентира для построения глубокой, эмоциональной истории о путешествии и семье.
О чем будет мультфильм «Возвращение мамонтенка»
Сюжет перенесет нас на несколько десятилетий вперед. Тот самый мамонтенок, нашедший когда-то теплый дом, вырос и стал отцом. У него родился сын — такой же любознательный и отважный. Узнав историю своего папы, малыш решает найти своих сородичей. Ради этой цели юный герой отправляется в грандиозное и полное опасностей путешествие из Африки на Северный полюс.
По пути ему предстоит преодолеть стихии, встретить новых друзей и, самое главное, понять, что такое настоящая семья и где находится настоящий дом. Знаменитая «Песня мамонтенка» композитора Владимира Шаинского на стихи Дины Непомнящей станет лейтмотивом этой новой истории, связывая два поколения зрителей.
Интересные факты о мультфильме «Возвращение мамонтенка»
За трогательной историей и яркой картинкой всегда скрывается кропотливая работа, технологические решения и творческие поиски. Производство «Возвращения мамонтенка» не исключение.
Проект с бюджетом в 550 млн рублей реализуется компанией Bazelevs, которая подала заявку на финансирование в Фонд кино. Это гарантирует высокий уровень производства и маркетинга.
Использование Unreal Engine 5.2 для полнометражного мультфильма — новаторский шаг для российской анимационной индустрии. Эта технология позволяет достичь голливудского уровня графики и значительно ускорить процесс рендеринга.
Сценарий классического мультфильма был написан Диной Непомнящей под впечатлением от истории реальной находки — в 1977 в вечной мерзлоте был обнаружен мамонтенок Дима. Новый мультфильм развивает эту связь с палеонтологией.
Мультфильм выйдет в формате 3D, что, по задумке режиссера, должно визуально подчеркнуть дистанцию времени между старой и новой историями, а также сделать путешествие героя по-настоящему иммерсивным для зрителей.