Сюжет перенесет нас на несколько десятилетий вперед. Тот самый мамонтенок, нашедший когда-то теплый дом, вырос и стал отцом. У него родился сын — такой же любознательный и отважный. Узнав историю своего папы, малыш решает найти своих сородичей. Ради этой цели юный герой отправляется в грандиозное и полное опасностей путешествие из Африки на Северный полюс.