Основной съемочный период пришелся на лето 1943 года. В условиях строжайшей секретности и спешки, которая диктовалась военным временем, группа работала в двух местах: в Ашхабаде (Туркменская ССР) и под Семипалатинском (Казахская ССР). В Ашхабаде на стадионе был построен масштабный павильон под открытым небом — макет села. Часть натурных сцен, особенно с участием эвакуированных гражданских, снималась в казахских степях. Весь процесс — от подготовки до сдачи готовой ленты — занял чуть больше полугода. Это невероятно короткий срок для такой сложной драмы.