Фильм Марка Донского «Радуга» — это больше чем военная драма 1943 года. Это символ несгибаемого духа: картина была снята в условиях, казалось бы, совершенно невозможных для кинопроизводства. История о простой женщине Олене Костюк, которая, попав в плен к нацистам, переживает нечеловеческие пытки и смерть новорожденного сына, но не выдает партизан, потрясла весь мир. Картина, основанная на повести Ванды Василевской, получила Сталинскую премию и стала предтечей итальянского неореализма. Рассказываем, как снимали фильм «Радуга», какие актеры приняли участие в съемках, и делимся интересными фактами, сопровождавшими производство картины.
Особенности съемочного процесса
Работа над картиной была уникальным экспериментом, в котором каждый элемент производства требовал нестандартных решений. Создателям пришлось буквально выстраивать новую реальность, преодолевая ограничения военного времени и эвакуации.
Съемка зимы в сорокаградусную жару
Действие фильма происходит зимой 1941—1942 годов на оккупированной Украине. Однако снимали картину летом 1943 года в Ашхабаде, куда была эвакуирована Киевская киностудия. Температура воздуха порой превышала +40 °C. Актерам приходилось играть в тулупах, валенках, платках под палящим среднеазиатским солнцем. Сцены с морозным дыханием и стужей снимались в условиях, сопоставимых с серьезным физическим испытанием.
Искусственный снег из соли
Главной операторской и декораторской задачей стало создание убедительного зимнего антуража. Для имитации снега использовали обычную соль, которой засыпали макеты деревенских домов и улицы, выстроенные на городском стадионе Ашхабада. Этот белый покров на солнце слепил глаза, но на черно-белой пленке выглядел абсолютно достоверно, создавая хрустящий, морозный визуальный ряд.
Привлечение реальных эвакуированных к съемкам в массовке
Чтобы добиться максимальной достоверности и эмоциональной насыщенности массовых сцен, режиссер Марк Донской привлекал к съемкам женщин-колхозниц, эвакуированных с Украины в Семипалатинск (там снимали часть натуры). Их подлинные боль и ненависть к оккупантам были настолько сильны, что съемки иногда приходилось останавливать: в запале женщины могли по-настоящему наброситься на актеров, игравших немецких солдат.
Работа с детьми и непрофессиональными актерами
Донской уделял особое внимание детским ролям и образам простых сельчан. Он добивался от исполнителей не игры, а проживания трагедии. Лица детей в фильме, особенно в сцене у могилы убитого брата, несут на себе подлинную печать горя и взрослой серьезности, что стало одной из самых пронзительных черт картины.
Использование христианской иконографии
Несмотря на атеистическую парадигму советского искусства, Донской смело наполнил фильм христианскими аллюзиями. Он открыто говорил исполнительнице главной роли Наталии Ужвий, что снимает «украинскую Мадонну». Визуальный ряд отсылал к классической живописи, например к «Мертвому Христу» Андреа Мантеньи, а сюжет о женщине, родившей в хлеву и потерявшей ребенка, проводил прямые параллели с историей Рождества.
Когда проходили съемки фильма «Радуга»
Основной съемочный период пришелся на лето 1943 года. В условиях строжайшей секретности и спешки, которая диктовалась военным временем, группа работала в двух местах: в Ашхабаде (Туркменская ССР) и под Семипалатинском (Казахская ССР). В Ашхабаде на стадионе был построен масштабный павильон под открытым небом — макет села. Часть натурных сцен, особенно с участием эвакуированных гражданских, снималась в казахских степях. Весь процесс — от подготовки до сдачи готовой ленты — занял чуть больше полугода. Это невероятно короткий срок для такой сложной драмы.
Бюджет съемок фильма «Радуга»
Точных данных о бюджете фильма не сохранилось, что характерно для военного времени, когда финансирование кинопроизводства было строго засекречено и подчинено логике «все для фронта». Известно, что картина снималась в условиях жесточайшей экономии: декорации строили из подручных материалов, костюмы часто были не бутафорскими, а реальной крестьянской одеждой, привезенной эвакуированными. Главными ресурсами стали не деньги, а человеческое мужество, творческая изобретательность и самоотдача всей съемочной группы.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Сложности возникли уже на этапе работы с исходным материалом. Режиссеру Марку Донскому не понравилась первоначальная повесть Василевской, и он на свой страх и риск кардинально переработал сценарий, добавив глубокие философские и религиозные аллюзии. Это было смелым и опасным шагом.
Физические условия съемок — жара, необходимость играть в зимней одежде, примитивность павильона — были серьезным испытанием для здоровья актеров. Но главной трудностью стала психологическая атмосфера: многие члены съемочной группы, как и приглашенные в массовку эвакуированные, сами потеряли близких на фронте. Актрисе Елене Тяпкиной прямо перед съемками трагической сцены, где ее героиня находит тело сына, пришла похоронка на сына Глеба. Сцену сняли одним дублем.
Кто сыграл в фильме «Радуга»
В фильме собрался ансамбль, где каждая роль, даже второстепенная, стала шедевром перевоплощения. Марк Донской сделал ставку не на звездность, а на глубочайшую психологическую достоверность и типажи.
Образ партизанки Олены Костюк создала выдающаяся актриса Наталия Ужвий. Ее немногословная, сдержанная игра, где вся боль и сила передавались посредством взгляда и интонации, стала эталоном трагического героизма. За эту роль она получила Сталинскую премию I степени.
Коменданта Курта Вернера с леденящей душу убедительностью сыграл Ганс Клеринг — немецкий актер антифашистских убеждений, работавший в СССР с 1930-х годов. Его Вернер — не картонный злодей, а расчетливый, циничный продукт системы, что делает образ еще страшнее.
Неподдельную народную мудрость и горечь привнесли в фильм Елена Тяпкина (Федосья) и Анна Лисянская (Малючиха). Яркие, отталкивающие образы предателей на экране воплотили Нина Алисова (Пуся, любовница коменданта) и Николай Братерский (староста Гаплик). Их игра была настолько убедительной, что вызывала настоящую ненависть у зрителей.
Интересные факты о фильме «Радуга»
Картина, рожденная в огне войны, обросла легендами и удивительными историями, подтверждающими ее колоссальное воздействие на зрителей.
Личный подарок Сталина Рузвельту. После просмотра ленты Иосиф Сталин был настолько впечатлен увиденным, что приказал отправить копию фильма президенту США Франклину Рузвельту. Это был не просто жест культурного обмена, а политический месседж: «Посмотри, с чем мы сражаемся. Пора открывать второй фронт». Рузвельт, как сообщают, ответил, что понял все без перевода. Впоследствии фильм вышел в американский прокат и, по свидетельствам современников, мотивировал многих американцев записываться добровольцами на войну.
Родоначальник итальянского неореализма. Федерико Феллини, Роберто Росселлини и Лукино Висконти называли Донского своим учителем, а «Радугу» — образцом кино. Их восхищала работа с непрофессиональными актерами, натурные съемки, беспощадная жизненная правда и сочувствие к маленькому человеку. Итальянские неореалисты даже одно время в шутку называли себя «радужниками».
Премьера для поверженного врага. После войны «Радугу» показали в Германии. Немецкие зрители отказывались верить, что показанные зверства — правда и что их соотечественники были на это способны. Фильм стал частью болезненной денацификации и переоценки ценностей.
Феноменальный зрительский успех. За годы войны фильм посмотрели 23,7 млн человек — астрономическая цифра для того времени. Его показывали в тылу и на передовой, он стал частью общей веры в победу и ненависти к врагу.