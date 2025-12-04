Памела Андерсон призналась, что хотела бы сменить фамилию

«Иногда мне не хочется быть Памелой Андерсон. Я хочу быть Памелой Хютиайнен. Я хотела бы сменить фамилию, но мне не разрешают», — неожиданно призналась актриса. Как сообщал Vogue Scandinavia, семья Андерсон носила фамилию Хютиайнен до переезда в Канаду, где они сменили ее на более североамериканскую. Дедушка актрисы, Герман, даже учил юную Памелу финскому языку. В детстве она считала, что это «волшебный язык, который никто другой не понимает».