Памела Андерсон призналась, что хотела бы сменить фамилию

Памела Андерсон бережно хранит малоизвестное финское наследие своей семьи. Недавно актриса дала интервью, в котором рассказала о своих отношениях с дедушкой, Германом Хютиайненом, уроженцем Финляндии.
«Он был самым близким мне человеком в жизни», — заявила она, добавив, что хотела бы официально носить фамилию Хютиайнен.
«Иногда мне не хочется быть Памелой Андерсон. Я хочу быть Памелой Хютиайнен. Я хотела бы сменить фамилию, но мне не разрешают», — неожиданно призналась актриса. Как сообщал Vogue Scandinavia, семья Андерсон носила фамилию Хютиайнен до переезда в Канаду, где они сменили ее на более североамериканскую. Дедушка актрисы, Герман, даже учил юную Памелу финскому языку. В детстве она считала, что это «волшебный язык, который никто другой не понимает».
Памела и раньше обращала внимание на свое происхождение. В 2019 году она написала в социальных сетях, что ее прадедушка был первым членом ее большой семьи, переехавшим из Финляндии в Канаду, где и родилась сама актриса.
«Все его братья тоже сменили имена, поэтому у меня есть подозрение, что в Финляндии, возможно, случилось что-то плохое», — высказалась она о переезде семьи из североевропейской страны.
