Мила Кунис призналась, что является главой ТСЖ в Лос-Анджелесе

За свою карьеру Мила Кунис сыграла множество разных ролей, но та, которую она играет за кадром, удивила поклонников актрисы больше всего. На вопрос о хобби, 42-летняя звезда рассказала, что возглавляет товарищество домовладельцев в своем районе Лос-Анджелеса.
«Не знаю, хобби ли это, но я возглавляю ТСЖ в нашем районе. Я принимаю жалобы. Так что если у вас есть жалоба на чей-то мусор или на шум, вы можете обратиться ко мне», — призналась актриса в новом интервью.
На вопрос о том, какова реакция ее соседей, когда они видят, как Кунис приходит выслушивать их жалобы, она ответила, что большинство людей уже привыкли к звездам экрана в переполненном знаменитостями Лос-Анджелесе. Она отметила, что самая интересная часть ее должности — это необходимость решать все обыденные проблемы, которые возникают в их местном сообществе.
«Самое смешное — это когда мне приходится вызывать аварийные службы, если, например, дорога у дома размыта после дождя. И вот они появляются и начинают смеяться, — делится Кунис. — Я говорю: “Знаю-знаю, это забавно, но, пожалуйста, не могли бы вы дать мне комментарий по моему вопросу? Мне нужно решить проблему”».
