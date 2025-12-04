Мила Кунис призналась, что является главой ТСЖ в Лос-Анджелесе

На вопрос о том, какова реакция ее соседей, когда они видят, как Кунис приходит выслушивать их жалобы, она ответила, что большинство людей уже привыкли к звездам экрана в переполненном знаменитостями Лос-Анджелесе. Она отметила, что самая интересная часть ее должности — это необходимость решать все обыденные проблемы, которые возникают в их местном сообществе.