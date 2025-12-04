Нино Нинидзе о желанных подарках на Новый год: «У меня такие запросы»

Актриса Нино Нинидзе призналась, что по традиции планирует отпраздновать Новый год в кругу семьи. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на премьере второго сезона сериала «Золотое дно».
Артистка добавила, что не ждет особых подарков от близких и не знает точно, что хотела бы получить в качестве сюрприза на предстоящий праздник. По ее словам, она не отказалась бы от оплаты медицинских и лечебных услуг.
«Я не знаю. Я уже взрослая девочка и могу себе позволить все сама. Вот это, знаете, МРТ, массажист — вот это вот все, вот у меня такие запросы. А все остальное я сама, спасибо», — отметила знаменитость.
