Нино Нинидзе о желанных подарках на Новый год: «У меня такие запросы»

Актриса Нинидзе призналась, что мечтает об МРТ в качестве подарка на Новый год
Нино Нинидзе на премьере второго сезона сериала «Золотое дно», фото: пресс-служба
Нино Нинидзе на премьере второго сезона сериала «Золотое дно», фото: пресс-служба

Актриса Нино Нинидзе призналась, что по традиции планирует отпраздновать Новый год в кругу семьи. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на премьере второго сезона сериала «Золотое дно».

Артистка добавила, что не ждет особых подарков от близких и не знает точно, что хотела бы получить в качестве сюрприза на предстоящий праздник. По ее словам, она не отказалась бы от оплаты медицинских и лечебных услуг.

«Я не знаю. Я уже взрослая девочка и могу себе позволить все сама. Вот это, знаете, МРТ, массажист — вот это вот все, вот у меня такие запросы. А все остальное я сама, спасибо», — отметила знаменитость.

Ранее Нино Нинидзе довела свою маму до слез неожиданным визитом в Грузию.