Скарлетт Йоханссон ведет активные переговоры о присоединении к актерскому составу «Бэтмена 2» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Все подробности об ее персонаже держатся в секрете.
Появление Йоханссон в сиквеле «Бэтмена» может стать громким переходом актрисы из киновселенной Marvel, где она играла Черную Вдову, в лагерь DC.
Проект, над которым работает режиссер Мэтт Ривз, продолжает обрастать тайнами. Ранее Ривз рассказывал, насколько тщательно охраняется сценарий: «Мы положили его в секретный пакет, который буквально запирался на кодовый замок».
Для двукратной номинантки на «Оскар» Скарлетт Йоханссон этот фильм станет новой главой в карьере, следующей после кассового хита «Мир Юрского периода: Возрождение» и предстоящего перезапуска «Изгоняющего дьявола».
Мировая премьера «Бэтмена 2» запланирована на 1 октября 2027 года.