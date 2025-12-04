Данила Козловский пожаловался на мошенников, которые распространяют от его имени ложную информацию. В сети появилась реклама, где девушка обещает каждому, кто подпишется на ее канал, выплатить 50 тысяч рублей.
Для привлечения внимания она использовала фото с Козловским. Снимок она, скорее всего, сделала с помощью фотошопа.
«По некоторым Telegram-каналам летит реклама какой-то финансовой схемы якобы с моей рекомендацией. Это скам и мошенничество! Я не участвую ни в каких мутных инвестиционных или финансовых проектах и тем более никогда не предлагаю в них участвовать другим. Остерегайтесь мошенников! И берегите себя и своих близких», — написал Козловский в своем блоге.
40-летний актер не в первый раз борется с теми, кто распространяет о нем ложную информацию. Несколько лет назад глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что звезда фильма «Легенда № 17» живет в Америке и имеет американское гражданство, а в Россию приезжает только для работы.
Артист опроверг эти слова и решил судиться с политиком, обвинив его в клевете. В итоге суд встал на сторону Козловского. Спустя несколько лет после «отмены» актер вернулся к работе в российском кино.
Ранее Данила Козловский показал, как отдыхает с пятилетней дочерью на море.