40-летний актер не в первый раз борется с теми, кто распространяет о нем ложную информацию. Несколько лет назад глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что звезда фильма «Легенда № 17» живет в Америке и имеет американское гражданство, а в Россию приезжает только для работы.