Звезда «Золотого дна» призналась, что могла подраться с волками на съемках

Актриса Ангелина Пахомова рассказала, что готовилась к съемкам с настоящими волками
Ангелина Пахомова на премьере второго сезона сериала «Золотое дно», фото: пресс-служба

Во время съемок актерам нередко приходится участвовать в рискованных эпизодах, часто связанных с трюками. Актриса Ангелина Пахомова призналась в интервью Пятому каналу на премьере сериала «Золотое дно», что ей однажды предложили сняться в сцене с живыми волками.

Знаменитость рассказала, что в ее карьере было много эпизодов, требующих трюковой подготовки и участия в динамичных сценах. Она уточнила, что однажды должна была самостоятельно исполнить опасный эпизод с хищниками, однако, вспоминая это, заметила, что рада его отмене, поскольку ситуация могла бы быть куда менее безопасной.

Речь шла о фильме «Трофей», в котором по первоначальной задумке режиссера актрисе предстояло вступить в поединок с волками. Пахомова отметила, что команда даже приезжала к животным, и ей довелось гладить их во время подготовки. Но в итоге сцену отменили, что она назвала удачным решением.