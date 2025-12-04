В России снимут фильм о первом наставнике Владимира Путина

«Главное, что мы хотим рассказать эту историю со стороны не только байопика, но и со стороны жизни в Ленинграде: блокада, все, что происходило в дальнейшем, — развал Союза и, учитывая то, что в стране, условно, было очень много беспризорных детей и все они потихоньку могли свалиться либо в криминал, либо просто безобразничать по улице, — а великий тренер собрал их бóльшую часть и сделал из них не только больших спортсменов, но и, как мы знаем, больших людей в нашей современности», — отметил Байкулов.