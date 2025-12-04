Ирина Шейк снялась топлес на частном острове

Ричмонд
Супермодель опубликовала фото топлес
Супермодель Ирина Шейк снялась топлес. Она позировала в бассейне на вилле и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Фотосессия знаменитости проходила на частном острове Паррот-Кей, расположенном в северной части Карибского моря.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Боже мой! Самая красивая женщина на земле», «Какое тело», «Ирина, ты лучшая», «Безумно красивая», «Идеальная», «Восхищаюсь», «Королева», «Невероятная», «Восхитительная женщина», «Богиня», «Прекрасна, как всегда».

В 2017 году знаменитость родила дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера. Супермодель не была официальной женой артиста и рассталась с ним в 2019 году. Поклонники тогда активно обсуждали измену Купера с Леди Гагой, с которой он познакомился на съемках фильмах «Звезда родилась», и поддерживали Шейк.

Ранее Ирина Шейк рассказала о совместном с Брэдли Купером воспитании дочери.