Ирина Шейк снялась топлес на частном острове

В 2017 году знаменитость родила дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера. Супермодель не была официальной женой артиста и рассталась с ним в 2019 году. Поклонники тогда активно обсуждали измену Купера с Леди Гагой, с которой он познакомился на съемках фильмах «Звезда родилась», и поддерживали Шейк.