Народный артист Алексей Гуськов рассказал, почему тяжело работать актером

Отвечая на вопрос о наиболее запомнившихся моментах работы над проектом, актер отметил, что особого веселья на площадке не бывает: это напряженный ежедневный труд в условиях постоянно сокращающихся бюджетов. По его словам, именно усердие и стало главным впечатлением от съемок.