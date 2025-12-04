Ричмонд
Народный артист Алексей Гуськов рассказал, почему тяжело работать актером

Артист рассказал о нюансах актерской профессии
Алексей Гуськов на премии АПКиТ, фото: пресс-служба
Алексей Гуськов на премии АПКиТ, фото: пресс-служба

Актерская профессия лишь со стороны может показаться легкой — в ней, как и в любой другой сфере, есть множество собственных нюансов. Народный артист России Алексей Гуськов рассказал Пятому каналу на премьере сериала «Золотое дно 2», что стандартный съемочный день достигает 12 часов.

Отвечая на вопрос о наиболее запомнившихся моментах работы над проектом, актер отметил, что особого веселья на площадке не бывает: это напряженный ежедневный труд в условиях постоянно сокращающихся бюджетов. По его словам, именно усердие и стало главным впечатлением от съемок.

Гуськов подчеркнул, что неудачная работа вызывает у него чувство грусти. Он пояснил, что радость приходит лишь в случае достойного результата, а если труд не оправдывается, то после окончания гонорара остаются только тоскливые эмоции.