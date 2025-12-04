Эмма Хеминг столкнулась с хейтом после выселения Брюса Уиллиса из семейного дома

«Было интересно наблюдать за тем, сколько осуждения и критики посыпалось в мой адрес. Люди писали, какой я ужасный человек и как я могла так поступить. Но знаете, я считаю, что если вы не находитесь на передовой, не проводите день за днем, 24 часа в сутки, 365 дней в году в доме этого человека, то у вас нет права голоса», — резко высказалась Хеминг.