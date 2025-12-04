Эмма Хеминг столкнулась с хейтом после выселения Брюса Уиллиса из семейного дома

Эмма Хеминг не сдержала эмоций, рассказывая о трудностях переезда ее мужа Брюса Уиллиса в отдельный дом на фоне его борьбы с деменцией.
«Это трудные решения. Это невозможно — меня бросает в дрожь от одной мысли об этом. Это невыносимо… Я представляла нашу жизнь совсем иначе», — призналась Хеминг на конференции End Well 2025 в Лос-Анджелесе.
47-летняя супруга Уиллиса подчеркнула, что она была вынуждена принять самое лучшее и безопасное решение для их семьи, несмотря на негативную реакцию, которую она получила из-за переселения актера.
«Я знала, что, если буду честна и открыта в этом вопросе, меня будут осуждать», — заявила Эмма.
Несмотря на критику, Хеминг отметила, что семья полностью поддерживает решение: «Потому что они знают, что происходят, и они участливы. У нас прекрасная смешанная семья. Мать Брюса, которой за 90, брат и сестра Брюса, а также его кузены и кузины — все они очень любят меня, поддерживают и не осуждают».
Напомним, Хеминг, у которой с актером есть общие дочери Мэйбл и Эвелин, в августе сообщила, что Уиллис переехал в собственный дом: «Брюс хотел бы этого для наших дочерей. Он бы хотел, чтобы они жили в доме, который больше соответствует их потребностям, а не его потребностям».
Эмма рассказала, что их дети часто видятся с отцом, приходя к нему в гости на завтрак и ужин. В прошлом месяце в интервью Эмма призналась, что посещала психотерапевта, прежде чем публично обсудить решение о переселении.
«Было интересно наблюдать за тем, сколько осуждения и критики посыпалось в мой адрес. Люди писали, какой я ужасный человек и как я могла так поступить. Но знаете, я считаю, что если вы не находитесь на передовой, не проводите день за днем, 24 часа в сутки, 365 дней в году в доме этого человека, то у вас нет права голоса», — резко высказалась Хеминг.
Ранее жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала о семейных праздниках.