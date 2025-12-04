Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Алиса Фрейндлих может стать графиней в новой экранизации «Пиковой дамы»

В дримкасте экранизации одноименной повести Пушкина значатся также Никита Ефремов и Юлия Снигирь
Алиса Фрейндлих
Алиса ФрейндлихИсточник: Комсомольская правда

На питчинге Фонда кино были раскрыты планы об экранизации повести Александра Пушкина «Пиковая дама». На роль графини в психологическом триллере в качестве дримкаста была заявлена Алиса Фрейндлих, которой 8 декабря 2025 года исполнится 91 год.

Среди других кандидатур на роль Анны Федоровны Томской названы Ирина Купченко, Светлана Немоляева и Елена Яковлева. Графиню в молодости может сыграть Юлия Снигирь.

По сюжету, военный инженер Германн узнает о тайне трех карт, гарантирующих выигрыш. Думая, что хватает удачу за хвост, он заключает сделку с самим дьяволом. Среди актеров, которым будет предложено сыграть главную мужскую роль, назвали Павла Табакова, Ивана Янковского, Никиту Ефремова и Романа Васильева.

Создатели заявляют, что хотят сделать Петербург еще одним героем фильма, подчеркнув как мрачную, так и волшебную его стороны. Среди референсов создатели проекта называют «Черный лебедь» Даррена Аронофски и «Сердце Ангела» Алана Паркера. Режиссером фильма выступит Андрей Богатырев («Красный Призрак», «За Палыча!»).

Ранее Ирина Пегова показала редкое фото с 90-летней Алисой Фрейндлих.