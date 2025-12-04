На питчинге Фонда кино были раскрыты планы об экранизации повести Александра Пушкина «Пиковая дама». На роль графини в психологическом триллере в качестве дримкаста была заявлена Алиса Фрейндлих, которой 8 декабря 2025 года исполнится 91 год.