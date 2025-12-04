На питчинге Фонда кино были раскрыты планы об экранизации повести Александра Пушкина «Пиковая дама». На роль графини в психологическом триллере в качестве дримкаста была заявлена Алиса Фрейндлих, которой 8 декабря 2025 года исполнится 91 год.
Среди других кандидатур на роль Анны Федоровны Томской названы Ирина Купченко, Светлана Немоляева и Елена Яковлева. Графиню в молодости может сыграть Юлия Снигирь.
По сюжету, военный инженер Германн узнает о тайне трех карт, гарантирующих выигрыш. Думая, что хватает удачу за хвост, он заключает сделку с самим дьяволом. Среди актеров, которым будет предложено сыграть главную мужскую роль, назвали Павла Табакова, Ивана Янковского, Никиту Ефремова и Романа Васильева.
Создатели заявляют, что хотят сделать Петербург еще одним героем фильма, подчеркнув как мрачную, так и волшебную его стороны. Среди референсов создатели проекта называют «Черный лебедь» Даррена Аронофски и «Сердце Ангела» Алана Паркера. Режиссером фильма выступит Андрей Богатырев («Красный Призрак», «За Палыча!»).
