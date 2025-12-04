Поколение, выросшее на приключениях скромного Шурика, получит неожиданный подарок к праздникам. О том, приятный он или нет, узнаем уже совсем скоро. Картина «Невероятные приключения Шурика», снятая режиссерами Романом Кимом и Мишей Семичевым, — это не ремейк, а музыкальный и пародийный вояж по вселенной советского и мирового кино. Узнаваемые сюжеты любимых фильмов Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова переплетаются с образами из голливудских хитов, создавая абсолютно новую историю. Рассказываем, когда выйдет фильм, кто в нем снимается и чего ждать от проекта.