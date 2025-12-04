Поколение, выросшее на приключениях скромного Шурика, получит неожиданный подарок к праздникам. О том, приятный он или нет, узнаем уже совсем скоро. Картина «Невероятные приключения Шурика», снятая режиссерами Романом Кимом и Мишей Семичевым, — это не ремейк, а музыкальный и пародийный вояж по вселенной советского и мирового кино. Узнаваемые сюжеты любимых фильмов Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова переплетаются с образами из голливудских хитов, создавая абсолютно новую историю. Рассказываем, когда выйдет фильм, кто в нем снимается и чего ждать от проекта.
Когда выйдет фильм «Невероятные приключения Шурика»
Кинопремьера запланирована на 11 декабря 2025 года. Фильм выйдет в широкий прокат. Для тех, кто предпочитает смотреть фильмы дома, назначена телевизионная премьера: 31 декабря картина будет показана в эфире телеканала ТНТ.
Где и как проходили съемки фильма «Невероятные приключения Шурика»
Съемочный процесс был масштабным и разнообразным, соответствуя своему калейдоскопическому сюжету. Чтобы воссоздать дух классики, команда отправилась на Кавказ, где когда-то снимался оригинальный фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Использование тех же локаций добавило проекту аутентичности и стало важной эмоциональной отсылкой к любимой зрителями картине. Параллельно создавались декорации, отсылающие к офисной атмосфере «Служебного романа» и другим знаковым кинематографическим пространствам.
Кто снимается в фильме «Невероятные приключения Шурика»
В картине задействован беспрецедентно звездный состав, объединивший десятки популярных актеров, комиков и музыкантов.
Роль Шурика исполнил участник Comedy Club Тимур Батрутдинов. Нину сыграла Марина Кравец. Знаменитого товарища Саахова на экране воплотил Гарик Мартиросян.
В пародийных эпизодах появятся:
Павел Воля и Ляйсан Утяшева в образах Новосельцева и Калугиной из «Служебного романа»;
Слава Копейкин, которому досталась двойная роль — роль Сыроежкина и Электроника;
Ирина Горбачева в образе технологичной Мэри Поппинс;
Никита Кологривый в роли Жени Лукашина из «Иронии судьбы, или С легким паром!»;
Ольга Бузова в образе медсестры.
Также в фильме примут участие Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Дима Билан, ANNA ASTI, Ваня Дмитриенко и многие другие. Всего в проекте заявлено около семидесяти знаменитостей.
О чем будет фильм «Невероятные приключения Шурика»
Сюжет построен как история в истории. Шурик сидит на скамейке и рассказывает случайным прохожим о своей любви к Нине. Это повествование становится магическим порталом в мир кинематографа. Зрители вместе с героями переносятся из реалий «Операции „Ы“ и других приключений Шурика» в бюрократический водоворот «Служебного романа», оттуда — в приключения, отсылающие к «Кавказской пленнице». Но на этом путешествие не заканчивается — вселенная фильма расширяется до отсылок к кинолентам «Дьявол носит Prada», «Побег из Шоушенка», «Мэри Поппинс» и другим мировым хитам. Получается динамичный, музыкальный и полный юмора кроссовер, где знаковые сцены советского кино обретают новое, подчас неожиданное звучание.
Интересные факты о фильме «Невероятные приключения Шурика»
Мы уже говорили, что сцены на Кавказе снимались в тех же самых местах, что и оригинальная «Кавказская пленница» 1967 года, но это не единственный интересный факт об этом проекте.
Изначально фильм анонсировался как «Другие приключения Шурика» с персонажем Чебубу в главной роли. Однако в процессе разработки истории от этого героя отказались, полностью переработав концепцию и отдав предпочтение истории о Шурике и Нине.
Авторы сознательно соединили эстетику советских кинокомедий с визуальным языком западного кино: с трогательной простотой «Форреста Гампа», тщательно выстроенными кадрами в духе Уэса Андерсона и номерами из классических мюзиклов. Посмотрим, что из этого получится.
Многие актеры лично выполняли сложные трюки, что позволило добиться большей динамики и естественности в кадре.