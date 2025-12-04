Ричмонд
Что известно о фильме «Невероятные приключения Шурика»: дата выхода, старые герои в новом обличье и другие подробности

Знаменитый герой советской комедии снова с нами, но на этот раз он выступит в неожиданном амплуа. Фильм «Невероятные приключения Шурика» выйдет в формате новогоднего мюзикла
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Невероятные приключения Шурика
Кадр из фильма «Невероятные приключения Шурика»

Поколение, выросшее на приключениях скромного Шурика, получит неожиданный подарок к праздникам. О том, приятный он или нет, узнаем уже совсем скоро. Картина «Невероятные приключения Шурика», снятая режиссерами Романом Кимом и Мишей Семичевым, — это не ремейк, а музыкальный и пародийный вояж по вселенной советского и мирового кино. Узнаваемые сюжеты любимых фильмов Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова переплетаются с образами из голливудских хитов, создавая абсолютно новую историю. Рассказываем, когда выйдет фильм, кто в нем снимается и чего ждать от проекта. 

Когда выйдет фильм «Невероятные приключения Шурика»

Кинопремьера запланирована на 11 декабря 2025 года. Фильм выйдет в широкий прокат. Для тех, кто предпочитает смотреть фильмы дома, назначена телевизионная премьера: 31 декабря картина будет показана в эфире телеканала ТНТ. 

Где и как проходили съемки фильма «Невероятные приключения Шурика» 

Кадр из фильма Невероятные приключения Шурика
Кадр из фильма «Невероятные приключения Шурика»

Съемочный процесс был масштабным и разнообразным, соответствуя своему калейдоскопическому сюжету. Чтобы воссоздать дух классики, команда отправилась на Кавказ, где когда-то снимался оригинальный фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Использование тех же локаций добавило проекту аутентичности и стало важной эмоциональной отсылкой к любимой зрителями картине. Параллельно создавались декорации, отсылающие к офисной атмосфере «Служебного романа» и другим знаковым кинематографическим пространствам. 

Кто снимается в фильме «Невероятные приключения Шурика»

Тимур Батрутдинов и Марина Кравец в фильме Невероятные приключения Шурика
Тимур Батрутдинов и Марина Кравец в фильме «Невероятные приключения Шурика»

В картине задействован беспрецедентно звездный состав, объединивший десятки популярных актеров, комиков и музыкантов. 

Роль Шурика исполнил участник Comedy Club Тимур Батрутдинов. Нину сыграла Марина Кравец. Знаменитого товарища Саахова на экране воплотил Гарик Мартиросян.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля в фильме Невероятные приключения Шурика
Ляйсан Утяшева и Павел Воля в фильме «Невероятные приключения Шурика»

В пародийных эпизодах появятся:

Также в фильме примут участие Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Дима Билан, ANNA ASTI, Ваня Дмитриенко и многие другие. Всего в проекте заявлено около семидесяти знаменитостей.

О чем будет фильм «Невероятные приключения Шурика»

Кадр из фильма Невероятные приключения Шурика
Кадр из фильма «Невероятные приключения Шурика»

Сюжет построен как история в истории. Шурик сидит на скамейке и рассказывает случайным прохожим о своей любви к Нине. Это повествование становится магическим порталом в мир кинематографа. Зрители вместе с героями переносятся из реалий «Операции „Ы“ и других приключений Шурика» в бюрократический водоворот «Служебного романа», оттуда — в приключения, отсылающие к «Кавказской пленнице». Но на этом путешествие не заканчивается — вселенная фильма расширяется до отсылок к кинолентам «Дьявол носит Prada», «Побег из Шоушенка», «Мэри Поппинс» и другим мировым хитам. Получается динамичный, музыкальный и полный юмора кроссовер, где знаковые сцены советского кино обретают новое, подчас неожиданное звучание.

Интересные факты о фильме «Невероятные приключения Шурика»

Кадр из фильма Невероятные приключения Шурика
Кадр из фильма «Невероятные приключения Шурика»

Мы уже говорили, что сцены на Кавказе снимались в тех же самых местах, что и оригинальная «Кавказская пленница» 1967 года, но это не единственный интересный факт об этом проекте. 

  • Изначально фильм анонсировался как «Другие приключения Шурика» с персонажем Чебубу в главной роли. Однако в процессе разработки истории от этого героя отказались, полностью переработав концепцию и отдав предпочтение истории о Шурике и Нине.

  • Авторы сознательно соединили эстетику советских кинокомедий с визуальным языком западного кино: с трогательной простотой «Форреста Гампа», тщательно выстроенными кадрами в духе Уэса Андерсона и номерами из классических мюзиклов. Посмотрим, что из этого получится. 

  • Многие актеры лично выполняли сложные трюки, что позволило добиться большей динамики и естественности в кадре.