В день премьеры в сети появилась эксклюзивная сцена из фильма, в которой Екатерина II расслабляется в джакузи со стаканчиком смузи, не подозревая, что затапливает соседей снизу. Любопытно, что в этот момент императрица смотрит по телевизору сериал «Царская прививка», где Ирина Пегова также сыграла Екатерину Великую.