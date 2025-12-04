Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ирина Пегова затапливает соседей в сцене из фильма «Шальная императрица»

Приключенческая комедия о Екатерине II, которая попадает в современный Санкт-Петербург, стартует в российском прокате

4 декабря в российский прокат выходит комедия «Шальная императрица», в котором Ирина Пегова играет роль Екатерины Великой. По сюжету, три подруги Лера, Валя и Оля ради развлечения проводят магический ритуал, в результате которого правительница Российской Империи переносится в современный Санкт-Петербург.

В день премьеры в сети появилась эксклюзивная сцена из фильма, в которой Екатерина II расслабляется в джакузи со стаканчиком смузи, не подозревая, что затапливает соседей снизу. Любопытно, что в этот момент императрица смотрит по телевизору сериал «Царская прививка», где Ирина Пегова также сыграла Екатерину Великую.

Кадр из фильма «Шальная императрица»
Кадр из фильма «Шальная императрица»

Режиссером комедии «Шальная императрица» выступает Радда Новикова, ранее снявшая сериалы «Девушки с Макаровым», «Отмороженные» и другие. Помимо Пеговой, главные роли в картине исполняют Зоя Бербер, Ангелина Стречина, Алиса Стасюк и Кирилл Зайцев.

Прокатом картины занимается кинокомпания «Наше кино». Смотрите приключенческую комедию «Шальная императрица» в кино с 4 декабря.