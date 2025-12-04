4 декабря в российский прокат выходит комедия «Шальная императрица», в котором Ирина Пегова играет роль Екатерины Великой. По сюжету, три подруги Лера, Валя и Оля ради развлечения проводят магический ритуал, в результате которого правительница Российской Империи переносится в современный Санкт-Петербург.
В день премьеры в сети появилась эксклюзивная сцена из фильма, в которой Екатерина II расслабляется в джакузи со стаканчиком смузи, не подозревая, что затапливает соседей снизу. Любопытно, что в этот момент императрица смотрит по телевизору сериал «Царская прививка», где Ирина Пегова также сыграла Екатерину Великую.
Режиссером комедии «Шальная императрица» выступает Радда Новикова, ранее снявшая сериалы «Девушки с Макаровым», «Отмороженные» и другие. Помимо Пеговой, главные роли в картине исполняют Зоя Бербер, Ангелина Стречина, Алиса Стасюк и Кирилл Зайцев.
Прокатом картины занимается кинокомпания «Наше кино». Смотрите приключенческую комедию «Шальная императрица» в кино с 4 декабря.